[헤럴드경제=김주리 기자] 일본의 한 스시 체인이 참치 한 마리에 47억 원이 넘는 금액을 지불하며 ‘세계에서 가장 비싼 경매 참치’ 기록을 인정받았다.

25일 마이니치신문 등 현지 언론에 따르면, 스시 체인 ‘스시잔마이’를 운영하는 기요무라의 기무라 기요시 사장은 지난 20일 열린 기네스 인증서 수여식에서 “앞으로도 최고 품질의 참치를 지속적으로 선보이겠다”고 밝혔다.

앞서 기요무라는 지난 1월 5일 도요스 수산시장에서 열린 올해 첫 참치 경매에서 243㎏짜리 참다랑어를 5억1030만엔(약 47억3000만 원)에 낙찰받았다. 해당 참치는 일본 아오모리현 북동부 해역에서 잡힌 것으로, 도쿄 쓰키지 본점에서 손질된 뒤 일본 전역의 스시잔마이 매장에서 고객들에게 제공됐다.

기네스 세계기록은 이번 낙찰을 ‘세계에서 가장 비싼 경매 참치’로 공식 인증했다.

기요무라가 해당 기록을 세운 것은 이번이 두 번째다. 업체는 2013년에도 새해 첫 경매에서 1억5540만엔(약 14억4000만 원)에 참다랑어를 낙찰받아 기네스북에 이름을 올렸다.

올해 낙찰가는 1999년 관련 통계 집계 이후 최고 수준이다. 최근 몇 년간 가격 상승세도 가파르다. 2023년 3600만엔(약 3억3000만 원)에서 2024년 1억1400만엔(약 10억6000만 원), 2025년 2억7000만엔(약 25억 원)으로 증가한 데 이어 올해 최고치를 경신했다.