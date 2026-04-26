[헤럴드경제 스포츠팀=이강래 기자] 이예원이 KLPGA 투어 덕신EPC 챔피언십(총상금 10억원)에서 시즌 첫 승을 거두며 투어 통산 10승 고지에 올랐다.

이예원은 26일 충북 충주의 킹스데일 골프클럽(파72·6700야드)에서 열린 대회 최종일 경기에서 버디 6개에 보기 2개로 4언더파 68타를 쳐 최종 합계 12언더파 204타로 2위인 박현경을 3타 차로 제쳤다. 우승 상금은 1억 8천만원.

이예원은 이로써 지난 2023년 4월 롯데렌터카 여자오픈에서 투어 첫 승을 거둔 후 이번 우승까지 통산 10승째를 거두며 KLPGA 투어를 대표하는 간판스타의 역할을 톡톡히 했다. 이예원은 특히 10승중 무려 9승을 6월 이전에 거둘 정도로 봄에 강한 모습을 보여왔다.

이예원의 10승은 KLPGA투어 통산 16번째다. 이예원은 우승 인터뷰를 통해 “항상 봄에 좋은 성적이 나와서 기대를 했는데 이렇게 진짜 우승하게 되었다. 통산 10승을 빠르게 달성해서 기쁘다”는 소감을 밝혔다.

전날 코스 레코드 타이 기록인 7언더파를 몰아쳐 공동 선두에 오른 이예원은 이날 3번 홀(파3)에서 보기를 기록하며 불안하게 출발했으나 5번 홀(파4) 버디로 만회한 후 9~11번 홀에서 3홀 연속 버디를 추가하며 기세를 올렸다.

이예원은 이후 13번 홀(파3)에서 2.8m 거리의 파 퍼트를 놓쳤으나 15, 17번 홀의 징검다리 버디로 우승에 쐐기를 박았다. 이예원은 두 홀서 6.5m와 10.3m의 만만찮은 버디 퍼트를 성공시켰다.

박현경은 버디 8개에 보기 2개로 데일리 베스트인 6언더파 66타를 기록했으나 최종 합계 9언더파 207타로 준우승에 만족해야 했다. 뒤를 이어 유현조와 김시현, 한진선, 유서연2가 나란히 중간 합계 8언더파 208타로 공동 3위에 올랐다.

김재희는 마지막 날 1타를 잃어 최종 합계 7언더파 209타로 박민지, 방신실, 김민주 등과 함께 공동 7위에 자리했다.

지난주 넥센·세인트나인 마스터즈에서 우승한 디펜딩 챔피언 김민선7은 1타를 잃어 공동 17위(5언더파 211타)로 타이틀 방어전을 마감했다.