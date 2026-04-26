국힘 내홍 끝 후보 선출, 대진표 확정 김 “국민의힘 혼내야 나라가 살아” 추 “이번에 무너지면 보수 무너져”

[헤럴드경제=유동현 기자] 국민의힘이 대구시장 후보로 추경호 의원을 선출하면서 6·3 지방선거를 38일 앞두고 대구시장 선거 대진표가 완성됐다.

장기 침체 국면에 빠진 지역 경제 활성화와 대구·경북(TK) 행정통합, 신공항 건설 등 경제 이슈를 중심으로 한 해법 경쟁이 치열할 전망이다.

국민의힘은 추 의원과 유영하 의원을 대구시장 후보 2차 경선에 부친 결과 추 의원을 최종 후보로 결정해 이날 발표했다.

대구시장 후보 경선을 둘러싼 당내 내홍이 시작된 지 35일 만이다.

대구시장 선거는 더불어민주당 예비후보인 김부겸 전 국무총리와 국민의힘 3선 추 의원이 양강 대결 구도를 이루게 됐다.

두 사람 외에 개혁신당 이수찬 대구시당 위원장, 무소속 김한구 예비후보가 대구시장 선거 출사표를 낸 상태다.

이번 선거는 김 전 총리와 추 의원이 펼칠 팽팽한 대결 속에 ‘보수 텃밭’의 표심이 어디로 향할지가 최대 관심사다.

김 전 국무총리는 지난 달 30일 “보수를 위해서라도 이번에는 회초리를 들어야 한다. 대구가 앞장서 국민의힘을 버려야 진짜 보수가 살아난다”며 ‘지역주의 극복과 지역 균형발전’을 자신의 소명으로 내세워 대구시장 도전장을 냈다.

그는 앞서 민주당 내에서 꾸준히 대구시장 후보 추대를 받아왔으나 이를 계속 고사했었다.

그러다 TK 행정통합 무산과 국민의힘 공천 내홍 속에 상대적으로 존재감이 부각된 분위기에서 대구시장 선거에 화려하게 등판했다.

경제부총리를 지낸 추 의원은 “침체한 대구경제를 살리기 위한 준비된 경제전문가”를 자처하며 지난 연말 대구시장 출마를 공식 선언한 뒤 최근 연일 ‘보수의 심장’인 대구를 지켜내겠다며 목소리를 높이고 있다.

그는 애초 국민의힘 다른 현역 국회의원 4명을 포함해 무려 8명의 출마자와 함께 출발선에 섰다.

하지만 경선 과정에서 컷오프(공천 배제)된 주호영 의원과 이진숙 전 방송통신위원장의 반발로 대구시장 공천을 둘러싼 내홍이 한 달 넘게 이어진 가운데 두 사람의 잇단 불출마 선언으로 당내 혼란이 일단락된 지 하루 만에 공천을 거머쥐었다.

김 전 총리와 추 의원은 이번 선거에서 대구 경제 위기 해법과 산업 재편 문제 등을 놓고 격전을 벌일 것으로 전망된다.

이미 김 전 총리와 추 의원은 대구 핵심 현안인 TK 행정통합과 신공항 건설 문제를 두고 한차례 부딪치는 모습을 보이기도 했다.

앞서 지난 23일 김 전 총리는 2028년 통합단체장 선출, 4년간 최대 20조원의 재정 혜택 약속 등을 내용으로 하는 TK 행정통합 공약을 발표하면서 “공공자금관리기금 5천억원에 정부 특별지원 5천억원을 더해 총 1조원을 확보해 신공항 이전 사업을 빠르게 추진하겠다”는 구상을 함께 제시했다.

이에 추 의원은 “김 후보가 TK 통합에 대한 진정성이 있다면 그 핵심사업이 될 신공항 건설의 국가사업 전환을 최우선 공약해야 한다”며 “행정통합 인센티브도 2년 뒤 총선을 기약할 것이 아니라 지금 당장 전남광주특별시와 마찬가지로 지원할 것을 요구해야 한다”고 김 전 총리를 비판했다.

김 전 총리와 추 의원은 양자 대결에 들어선 이날 각기 다른 행보에 나서며 지지를 호소했다.

김 전 총리는 정청래 민주당 대표를 비롯한 당 지도부와 소속 의원들이 대거 참석하고, 많은 지지자가 몰린 가운데 선거사무소 개소식을 했다.

그는 이번에도 개소식에서 “대구가 국민의힘을 혼내야 나라가 산다. 그래야 대한민국 정치도 바로 서고 무엇보다 대구가 산다”고 말했다.

또 “대구는 역대 대통령을 네 분이나 배출했던 도시다. ‘동네 정치’나 하는 곳이 아니다”라며 “저는 대구에서 세 번 떨어졌다. 그래도 대구를 사랑한다. 김부겸의 대구 사랑을 이번엔 화끈하게 한 번 받아달라”고 목소리를 높였다.

추 의원은 국민의힘 대구시당에서 지지자들 환호 속에 대구시장 후보 수락 연설과 함께 기자회견을 했다.

그는 자신의 당내 대구시장 경선 승리에 대해 “정체된 대구 경제를 반드시 살려내라는 절박한 명령이자 ‘보수의 심장’ 대구를 반드시 지키라고 대구시민과 당원 동지들이 한 명령”이라고 말했다.

또 “대한민국을 지키는 마지막 균형추는 대구에서 다시 세워져야 한다”며 “이번 선거에서 무너지면 보수는 풀뿌리까지 무너진다. 제가 이 흐름을 막는 마지막 균형추가 되겠다”고 강조했다.

국민의힘 대구시장 후보가 추 의원으로 최종 결정됨에 따라 추 의원이 오는 30일 이전 의원직에서 사퇴하면 그의 지역구인 대구 달성군에서는 국회의원 보궐선거가 개최된다.