[헤럴드경제(인천)=이홍석 기자]인천시는 영종·계양·검단·강화지역에 시내버스 노선 7개 노선을 신설하고 27일부터 5월 11일까지 운송사업자 공모를 실시한다.

공모 대상 노선은 일반형 6개 노선(지선 5개, 간선 1개)과 직행좌석형 1개 노선을 대상으로 운송사업자를 평가·선정하게 된다.

지선 노선은 ▷2202번 ▷2251번 ▷7701번 ▷8901번 ▷9903번이다. 간선 노선은 ▷941번, 직행좌석형 노선은 ▷5311번이다.

노선별 주요 사항은 ▷2202번(운서역2번출구~영종역, 26.5㎞) ▷2251번(영종버스공영차고지~신도선착장, 28.8㎞) ▷5311번(수산동~강화터미널, 112.03㎞) ▷7701번(유승아파트~계양역, 26.1㎞) ▷8901번(루원숲속마을~당하동행정복지센터, 25.4㎞) ▷941번(인천외국어마을~고양 킨텍스역1번출구, 37.4㎞) ▷9903번(당하동 대우푸르지오~검단신안인스빌어반퍼스트, 27.3㎞)이다.

이번 공모를 통해 신설되는 7개 노선은 한정면허 3년 조건으로 운영되며 갱신 시 최장 9년까지 운행이 가능하다.

시는 10월 운행 개시를 목표로 하고 있다.