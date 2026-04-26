허장 재경2차관, 대외경제 전문가 간담회 개최 중동 긴장·보호무역 확산 속 공급망 다변화·에너지 안보 강조 “FTA 네트워크·첨단기술 기반 국제협력 확대…리스크 선제 대응”

[헤럴드경제=김용훈 기자] 중동발 지정학적 긴장과 보호무역주의 확산 등 글로벌 불확실성이 커지는 가운데 정부가 공급망·에너지·통상 협력 강화를 중심으로 한 대외경제 대응 전략 점검에 나섰다.

허장 재정경제부 제2차관은 24일 정부서울청사에서 대외경제정책 관련 전문가 간담회를 열고 최근 국제질서 변화에 따른 리스크 요인을 점검하고 대응 방향을 논의했다.

이번 간담회는 중동지역 긴장 고조와 공급망 불확실성 확대, 보호무역주의 확산 등 대외 환경 변화가 우리 경제에 미치는 영향을 진단하고 정책 대응의 우선순위를 모색하기 위해 마련됐다.

허 차관은 “최근 대외경제 여건 변화가 공급망과 통상 등 주요 분야에서 구조적인 변화로 나타나고 있다”며 “정부와 민간, 연구기관 간 긴밀한 협력을 바탕으로 실효성 있는 대응 방안을 마련해 나가겠다”고 밝혔다.

이날 참석자들은 중동 사태를 계기로 에너지 안보의 중요성이 한층 커졌다는 데 의견을 같이하고, 친환경 에너지 전환과 함께 에너지 공급망 다변화가 필요하다고 제언했다. 아울러 급변하는 대외 환경에 대응하기 위해 정책의 유연성과 신속성이 중요하다는 점도 강조했다.

또 보호무역주의 확산과 글로벌 공급망 재편이 가속화되는 상황에서 핵심 품목의 안정적 확보와 전략적 경제협력 강화 필요성도 제기됐다. 특히 첨단기술 및 전략산업 분야에서 기술선진국과의 협력 확대, 특정 지역 의존도를 낮추기 위한 수출 및 공급망 다변화가 주요 과제로 꼽혔다.

지정학적 리스크에 따른 해외건설 시장 위축 가능성에 대응해 선제적인 지원체계를 구축하고, 향후 기회요인을 전략적으로 활용해야 한다는 의견도 나왔다.

정부는 그간 구축해온 자유무역협정(FTA) 네트워크를 기반으로 글로벌 통상환경 변화 속에서도 수출의 견조한 흐름을 유지하고 있다고 평가했다. 동시에 제조 경쟁력과 첨단기술 역량, 문화콘텐츠 등 우리 경제의 강점을 활용한 국제협력 확대 필요성도 강조됐다.

허 차관은 “대외 리스크 관리와 중장기 대응을 균형 있게 추진하는 것이 중요하다”며 “이번 논의를 토대로 정책 방향을 구체화해 나가겠다”고 말했다.