3사 컨소시엄 구성해 사업 관리 공동 추진

[헤럴드경제=유혜림 기자] 우리자산신탁·KB부동산신탁·신한자산신탁으로 구성된 컨소시엄이 경기 안양시 명학역 일대 도심복합개발사업 추진에 나선다.

컨소시엄은 최근 안양시 명학역 서측 도심복합개발사업을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 26일 밝혔다. 이번 협약을 통해 노후 주거지와 저활용 부지를 정비하고, 주거와 상업 기능이 결합된 복합공간으로 탈바꿈시키겠다는 구상이다.

사업 대상지는 지하철 1호선 명학역 인근 역세권으로, 안양 도심 생활권과의 연계성이 높은 지역이다. 교통 접근성과 기존 상업·생활 인프라를 동시에 활용할 수 있어 주거환경 개선과 지역 활성화 효과가 기대된다는 평가다.

컨소시엄은 사업 전반에 대한 자문과 사업관리 지원을 맡아 ▷사업 구조 검토 ▷자금 조달 방안 수립 ▷이해관계자 협의 지원 등 초기 단계부터 개발 기반을 구축할 예정이다. 특히 각 사가 보유한 정비사업 경험과 개발 역량, 자금관리 능력을 바탕으로 사업 안정성을 높인다는 방침이다.