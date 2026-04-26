“일평균 화장횟수 6.5회…복지부 기준 2배” 데이터 바탕 ‘AI 예측관리 시스템’ 구축 계획

[헤럴드경제=신상윤 기자] 서울시설공단(이하 공단)은 화장로를 한층 체계적으로 관리하기 위한 방법을 연구한다고 26일 밝혔다. 특히 화장로 설비 상태와 수명 주기 관리에 인공지능(AI) 도입이 추진된다.

공단이 운영하는 서울추모공원과 서울시립승화원 화장로는 이달 기준 1기당 하루 평균 화장 횟수가 6.5회에 달해 보건복지부 권고 기준인 3.5회의 두 배에 달한다.

이에 따라 설비 피로가 누적되고 고장 위험도 큰 실정이지만, 화장로 유지관리는 해외 기준 또는 제조사의 운영 경험에 의존하고 있다.

공단은 과학적이고 체계적인 유지관리 기준을 설정하기 위해 최근 세종대 산학협력단, 화장로 제조사인 세화산업사·한양인더스트리와 ‘화장로 유지보수 주기선정 적정성 연구’를 위한 업무협약(MOU)을 맺었다.

이번 연구는 화장로 주요 부품이 고온 환경에서 어떻게 변화하고 손상되는지 분석해 부품별 점검·교체 시기를 정하는 것이 핵심이다.

아울러 공단은 연구 결과와 유지보수 이력 데이터를 바탕으로 설비 상태와 수명 주기를 관리하는 ‘AI 기반 예측관리 시스템’을 단계적으로 구축할 계획이다.

한국영 공단 이사장은 “이번 연구는 화장로 유지관리를 경험에서 데이터 기반으로 전환하는 중요한 전환점이 될 것”이라며 “연구 성과와 축적된 데이터를 바탕으로 AI 예측관리 체계를 단계적으로 도입해 보다 과학적이고 안정적인 장사 서비스를 제공해 나가겠다”고 말했다.