27일부터 신청·접수 12개 분야 전문가 ‘밀착 지원’

[헤럴드경제=부애리 기자] 중소벤처기업부와 중소벤처기업진흥공단이 ‘2026년 비즈니스지원단 현장 클리닉’ 사업을 본격 시행한다고 26일 밝혔다.

이 사업은 중소기업의 현장 애로에 대해 분야별 전문가가 직접 기업을 방문해 기업진단부터 맞춤형 해결 방안까지 제공한다.

지원 대상은 ‘중소기업기본법’ 제2조 제2항에 따른 소기업과 예비 창업자이다. 사행성·숙박업·보험업 등 일부 업종은 제외한다. 지원 분야는 ▷창업 ▷금융·자금 ▷회계·세무 ▷기술 ▷생산관리 ▷수출입 ▷법무 ▷인사·노무 ▷경영전략 ▷정보화 ▷마케팅·디자인 ▷특허 등 12개다.

창업, 수출입, 기술 분야는 최대 7일 그 외에는 최대 3일간 전문가가 현장을 방문한다. 자문료 35만원 중 80%를 정부가 지원한다. 이에 따라 하루 7만원(부가세 별도)의 비용으로 수준 높은 전문 컨설팅을 받을 수 있다.

올해는 수행기관을 한국경영기술지도사회와 한국생산성본부로 확대해 전문가 인력 구성을 강화했다. 이를 통해 맞춤형 상담을 제공하는 한편, 기관 간 선의의 경쟁을 유도해 상담 품질과 서비스 속도도 함께 높일 계획이다. 맞춤형 지원사업을 추천하는 인공지능(AI) 진단 보고서도 새롭게 제공한다.

이순배 중기부 정책기획관은 “올해 하반기부터는 인공지능전환(AX), 디지털전환(DX), ESG(환경 ·사회·지배구조), 탄소중립, 기후대응기술, 기술보호 등 지원 분야를 확대해 기업의 수요를 반영한 현장 밀착 정책을 더욱 강화해 나가겠다”라고 강조했다.

한편 신청·접수는 27일부터 진행되며, 현장클리닉을 희망하는 기업은 1357콜센터 상담, 비즈니스지원단 홈페이지 및 지방중소벤처기업청 방문 등을 통해 문의할 수 있다.