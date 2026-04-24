24일 예술의전당 사장 임기 시작

[헤럴드경제=고승희 기자] 세계적인 첼리스트이자 지휘자인 장한나(44)가 예술경영인으로 새로운 행보를 시작햇다.

24일 문화체육관광부에 따르면 장한나는 이날 오전 울 종로구 국립현대미술관에서 최휘영 문화체육관광부 장관으로부터 임명장을 받고 예술의전당 사장으로의 3년 임기를 시작한다.

장 신임 사장은 임명장 수여식 직후 취재진과 만나 “제겐 뚜렷한 비전이 있다“며 ”든든한 조직이 있기에 손을 맞잡고 그 비전을 실행으로 옮긴다면 반드시 성과가 따를 것“이라고 밝혔다.

장 사장의 임명 이후 문화예술계에선 그의 예술가로의 독보적 성취와는 별개로 ‘행정 경험 및 전문성 부족’에 대한 지적이 나왔다.

그는 “예술의전당 사장은 경영을 하는 자리”라고 정의하며, “기관이 어떤 방향으로 나아갈지 정하고, 기관의 고유 설립 목적을 성실하게 이루기 위해서 어떤 역할을 해야 하는지 뚜렷한 비전을 가지고 있다”고 단호한 입장을 내비쳤다.

특히 32년간 세계 무대에서 활동하며 쌓아온 안목을 경영의 자산으로 삼겠다는 의지를 분명히 했다.

장 사장은 “32년간 해외 연주 여행을 다니면서 봐왔던, 시대를 이끈 문화예술기관뿐 아니라 제가 그리는 미래 문화예술기관 상이 있기 때문에 그 꿈을 이루기 위해서 노력할 것”이라며, “3년의 임기가 짧지만, 이런 비전을 이룰 수 있는 터전과 토대를 닦을 수 있는 시간이라고 생각한다”고 강조했다.

장 사장이 제시한 경영의 핵심 키워드는 ‘소통’과 ‘혁신’이다. 그는 내부 조직원들과의 긴밀한 협력을 성공의 열쇠로 꼽았다. 동시에 현장의 목소리를 반영한 과감한 체질 개선도 예고했다. 장 사장은 “현장의 이야기를 들으면서 어떤 이야기가 숨어 있는지 들어보며 분명한 기준을 가지고 뚜렷한 미래의 방향성을 향해서 나아가겠다”며 “구조적인 문제들이 있다면 반드시 개선해 나가면서 예술의전당만이 할 수 있는 사업을 하겠다”며 구체적인 변화의 의지를 피력했다.

연주 활동 대신 국내 공공기관장직을 수락한 배경에는 사명감이 자리하고 있다. 장 사장은 “32년이라는 연주 세월에 3년이라는 사장 임기는 10분의 1 정도 되는 시간이라 많은 고민이 있었다”면서도 “예술의전당의 미래와 우리나라 문화예술 생태계 발전을 위해서 보탬이 되고자 왔다”고 밝혔다.

최휘영 문화체육관광부 장관은 이에 “한창 세계를 돌아다니면서 활동하셔야 할 텐데 고국의 예술 발전을 위해 헌신적으로 사장직을 수락해주셔서 영광”이라며 감사를 표했다.

장 사장은 이날 오후 예술의전당으로 출근, 비공개 취임식을 가진 뒤 공식 집무에 들어간다.