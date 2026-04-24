서울 아파트 매물 7.4% 감소 압구정·반포 하락폭 3억~7억 2년 상승분 감안땐 차익 10억 강남3구 낙폭 축소, 송파 반등

정부가 오는 5월 9일 다주택자 양도소득세 중과 유예를 종료하면서, 시장에 풀렸던 매물이 상당 부분 소화된 모습이다. 서울 전역에서 ‘팔겠다’고 내놓은 매물이 감소하는 가운데, 강남3구(강남·서초·송파구)를 중심으로 이어지던 집값 조정 움직임도 약화된 것으로 나타났다.

이 가운데 앞서 소화됐던 다주택자 급매물의 실거래가도 사실상 수요자의 기대만큼 급락은 없었던 것으로 나타나고 있다. 최근 수년간 집값 상승기에 누적된 가격 상승분을 감안하면, 매도자 입장에선 차익실현에 나선 것으로 풀이되기 때문이다.

24일 국토교통부 실거래가 공개시스템에 따르면 서울 강남구 압구정동 한양1차 91㎡(이하 전용면적)는 지난 20일 54억원(5층)에 거래돼, 신고가 61억원(2025년 6월12일, 4층)보다 7억원 급매물로 인식됐다. 하지만 2024년 당시 30억원 후반~40억원 초반대에 거래됐던 것을 감안하면, 단 2년 만에 10억원 이상 차익을 거둔 것으로 읽힌다.

압구정동 현대14차 역시 유사한 흐름을 보였다. 이 아파트 84㎡는 지난 2일 58억원(13층)에 거래됐다. 직전 최고가는 지난해 7월 4일 65억원(2층)으로, 최고가 대비 하락폭은 약 7억원 수준이다. 그러나 이 단지 역시 2024년에는 40억원 초반대에 거래가 형성됐던 만큼, 현재 기준으로는 여전히 10억원 이상의 상승분을 유지하고 있다.

재건축이 완료된 반포동 신축 단지도 흐름은 크게 다르지 않다. 아크로리버파크 84㎡(31층)는 지난 4일 53억원에 거래됐다. 직전 최고가는 지난해 5월 1일 기록된 56억5000만원(19층)으로, 약 3억5000만원 낮아진 수준이다.

오히려 대형 평형에서는 신고가가 나오기도 했다. 129㎡는 이달 85억원(15층)에 거래되며 지난해 7월 24일 기록한 82억원(18층)보다 3억원 가격이 올랐다. 래미안원베일리 84㎡도 이번 급매물 출회 기간 54억5000만원(3층)에 거래됐다.

해당 평형의 신고가는 지난해 6월 27일 기록된 72억원(12층)으로, 이와 비교하면 낙폭이 10억원이 넘는다. 하지만 당시 국내 아파트 평당 최고가를 경신한 한 후 주로 59억~60억원 초반대에서 매매가가 형성됐던 점을 감안하면, 실질적인 하락폭은 약 6억~8억원 수준으로 보는 것이 타당하다는 분석이다.

한편 다주택자 양도세 중과 유예 종료 시한이 임박하면서, 주요 급매물이 대부분 소화됐다는 분석이 나온다. 부동산 빅데이터 업체 아실에 따르면 서울 아파트 매물은 지난달 21일 8만80건에서 24일 7만4162건으로 5000건 이상 감소했다. 감소율은 약 7.4% 수준이다.

매물이 줄자 서울 집값도 반등 조짐을 보이고 있다. 한국부동산원이 발표한 4월 셋째 주(20일 기준) 주간 아파트 가격 동향에 따르면, 송파구 아파트값은 0.07% 상승하며 9주 만에 반등했다. 송파구는 강남구·서초구와 함께 지난 2월 넷째 주 하락 전환 이후 8주 연속 약세를 이어온 바 있다. 서초구와 강남구 역시 시간이 지날수록 낙폭을 줄이며 하방 압력이 점차 완화되는 흐름을 보이고 있다.

윤수민 NH농협은행 부동산전문위원은 “토지거래허가구역(토허제) 승인 기간이 약 2주인 점을 감안하면, 이번 주말이 다주택자 입장에서는 사실상 마지막 매도 기회”라고 말했다. 윤성현 기자