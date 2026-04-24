위성락 안보실장 “정치권 공방 도움 안돼” “쿠팡 문제, 한미 간 안보 협의 영향 사실” “전작권, 정치편의주의 아냐 결정의 문제” “새 주미대사, 한미관계에 좋은 역할 기대”

[헤럴드경제=서영상(하노이)·문혜현 기자] 청와대는 북한 구성 핵시설 공개 논란과 한국의 쿠팡을 비롯한 미국 기업 규제 등을 두고 한미 간 잡음이 불거진 데 대해 출구전략을 모색 중이라고 밝혔다.

위성락 국가안보실장은 23일(현지시간) 베트남 하노이에서 기자들과 만난 자리에서 먼저 정동영 통일부 장관의 북한 구성 핵시설 발언과 관련해 “한미 간 많은 소통이 있었고, 정 장관도 직접 소통한 경우도 있었다”며 “(한미가) 서로 일종의 출구를 찾으려고 노력하고 있다”고 밝혔다.

위 실장은 “단기간에 수습하려고 한다”며 “정치권에서 이 문제에 대해 날카로운 공방을 하는 현상이 보이는데, 그런 방향으로 가지 않아야 한다. (한미 간) 서로 약간의 인식·이해의 차이인데, 협의해 조정할 수 있다”고 말했다.

이어 “앞으로 나갈 길을 찾는 것이 중요하다”며 “국내에서의 과도한 논란은 도움이 되지 않는다”고 거듭 강조했다.

위 실장은 특히 “결국 지금 현상은 쿠팡 문제가 한미 간 안보 협의에 영향을 주고 있는 것이 사실”이라며 쿠팡을 둘러싼 한미 간 인식차가 안보 사안으로까지 번졌음을 이례적으로 시인하기도 했다.

최근 미국은 김범석 쿠팡Inc 의장의 신변 보장을 한국 정부에 요청한 바 있다. 또 미 하원 공화당 의원 모임인 ‘공화당 연구위원회’(RSC) 소속 의원 54명은 강경화 주미대사에게 쿠팡 등 미국 기업에 대한 차별을 중단하라는 내용의 항의 서한을 보내기도 했다.

이와 관련 위 실장은 “정부는 그동안 그런 방향의 연결이 바람직하지 않다고 봤기 때문에 쿠팡의 문제는 법적 절차대로 진행하고, 안보 협상은 안보 협상대로 진전해야 한다는 입장으로 미국과 많은 논의를 하고 있다”고 설명했다.

미 하원의원 항의서한에 대해선 “주목해서 봤다. 의원들과 접촉해 설명하고 이해를 제공하는 노력을 하고 있다”고 말했다.

이와 함께 위 실장은 한미 전시작전통제권 전환 문제와 관련 “정치적 편의주의라고 보기 어렵다. 기본적으로 정치적인 결정의 문제”라며 “한미 간 공조체계 손상 없이 빠른 시일내 전환하도록 최선의 노력을 다할 것”이라고 밝혔다.

트럼프 2기 행정부 첫 주한미국대사로 지명된 미셸 박 스틸 내정자와 관련해선 “우리 정부 대사관 외교라인과는 오랫동안 연결이 있다”면서 “특별히 문제가 있는건 아닌데 약간 과도하게, 극우처럼 비치는 보도가 있는데 그렇지 않다”고 짚었다. 이어 “트럼프 행정부 주류와 가깝기 때문에 한미관계를 풀어가는 데 좋은 역할을 할 것으로 기대된다”고 덧붙였다.