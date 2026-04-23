두나무 ‘기와 체인’ 디지털 인증 도입 의사 전용 신용대출 상품에 적용 시작

[헤럴드경제=유혜림 기자] 신한은행이 의사 전용 신용대출 상품(닥터론)의 자격인증 체계를 두나무 블록체인 네트워크인 ‘기와(GIWA)체인’ 기반으로 개편한다고 23일 밝혔다. 기존 서류 제출 중심의 자격확인 절차를 블록체인 기반 디지털 인증 방식으로 전환하는 것이다.

신한 닥터론은 의대생, 의학전문대학원생, 전공의, 봉직의, 개원의 등 의료 전문직 고객을 대상으로 제공하는 전용 신용대출 상품이다.

이에 신한은행은 대한의사협회 정회원 여부를 보다 정확하고 편리하게 확인할 수 있는 체계를 마련하며, 5월 중 서비스 적용을 완료할 예정이다. 고객은 자격 입증 과정의 번거로움을 덜고 은행은 검증 업무의 신뢰도를 높일 수 있다.

신한은행은 이번 적용을 계기로 자격 또는 협회 소속 여부 확인이 필요한 다양한 금융서비스로 활용 범위를 넓힐 수 있는 기반도 마련한다. 향후 변호사, 세무사 등 전문직자격단체를 비롯해 택시조합 및 버스운송조합 등 각종 협회와 연계한 금융상품과 기관 제휴 서비스에도 순차적으로 적용 범위를 확대해 나갈 계획이다.

신한은행 관계자는 “이번 개편은 닥터론의 자격인증 절차를 보다 편리하고 안정적으로 운영하기 위한 것”이라며, “앞으로도 기와(GIWA)체인 기반 인증 구조를 바탕으로 다양한 금융서비스에 디지털 검증 체계를 확대해 나가겠다”고 말했다.