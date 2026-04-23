구매부터 보험·정비·중고차까지 연결 데이터 기반 협력 강화

[헤럴드경제=정경수 기자] KG모빌리티(KGM)가 삼성화재와 손잡고 차량 이용 전 과정을 아우르는 통합 서비스 구축에 나선다. 완성차와 보험사의 데이터와 인프라를 결합해 고객 편의성을 높이겠다는 전략이다.

KGM은 지난 21일 서울 서초구 삼성화재 본사에서 삼성화재와 ‘모빌리티 라이프사이클 통합 서비스 및 공동 사업 추진’을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 23일 밝혔다.

이번 협력은 차량 구매 이후 보험, 운행, 정비, 중고차 거래까지 이어지는 전 과정을 하나의 서비스로 연결하는 데 초점이 맞춰졌다. 그동안 각각 분리돼 있던 기능을 통합해 이용 편의성을 높이려는 시도다.

구체적으로 신차 구매 단계에서는 보험 연계를 통해 고객 접점을 확대하고, 차량 운행 단계에서는 정비 네트워크와 부품 공급 체계를 연계해 관리 서비스를 강화한다. 중고차 거래 과정에서도 보험 서비스를 결합하는 방안이 추진된다.

양사는 이를 기반으로 사고 예방이나 안전 운전 지원 등 부가 기능을 포함한 플랫폼 개발도 검토하고 있다. 완성차 제조사와 보험사가 보유한 데이터를 활용해 서비스 고도화를 꾀한다는 계획이다.

자동차 산업이 단순 제조를 넘어 서비스 중심으로 확대되면서, 차량 관리 전반을 통합하는 시도가 업계에서 늘어나고 있다.

KGM 관계자는 “양사의 인프라를 바탕으로 모빌리티 라이프사이클을 아우르는 차별화된 서비스 기준을 제시하는 계기가 될 것”이라며 “고객 서비스 경쟁력을 강화해 보다 즐겁게 이동할 수 있는 환경을 만들겠다”라고 말했다.