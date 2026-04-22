[헤럴드경제(경주)=김병진 기자]한국수력원자력 월성원자력본부는 22일 ‘제 56회 지구의 날’을 맞아 경주시 양남면 주상절리 일대에서 지역 시민단체 사단법인 경주 에너지와 여성과 함께하는 ’환경 정화활동 및 에너지 절약 캠페인’를 진행했다.

이번 행사는 지역사회의 환경 보호에 앞장서고 시민들과 직접 소통하며 에너지 안보의 중요성을 공유하기 위해 마련됐다. 이날 행사에는 경주 에너지와 여성 회원 40명과 월성본부 직원 10명 등 총 50명이 참여했다.

참가자들은 동경주 대표 명소인 주상절리를 찾은 관광객들을 대상으로 친환경 장바구니를 배포하며 일회용품 사용 줄이기 등 생활 속 탄소중립 실천을 독려해 큰 호응을 얻었다.

이와 함께 최근 에너지 안보 위기 극복을 위한 ‘에너지 절약 캠페인’도 병행해 지역 주민과 관광객들에게 에너지 소비 절감의 필요성을 알렸다.

특히 승용차 5부제 참여하기, 대중교통 이용하기, 적정실내온도 유지하기, 불필요한 조명 끄기, 저녁시간 가전제품 효율적으로 이용·절약하기 등 일상에서 쉽게 실천할 수 있는 에너지 절약 방법을 안내하고 홍보 전단지와 친환경 장바구니를 배부해 큰 호응을 얻었다.

행사에 참여한 경주 에너지와 여성 이외자 회장은 “지구의 날을 맞아 환경 정화 활동을 펼치고 친환경 장바구니를 나눠드리며 환경 보호의 의미를 되새길 수 있어 뜻깊었다”고 말했다.