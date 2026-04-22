[헤럴드경제=채상우 기자] 중학교 시절 자신을 유독 혼냈다는 생각에 해당 교사에게 흉기를 휘두른 고등학생이 검찰에 넘겨졌다.

22일 경찰에 따르면 충남논산경찰서는 전날 살인미수 혐의로 고3 A군을 대전지검 논산지청에 구속 송치했다.

A군은 지난 13일 오전 8시 44분쯤 충남 계룡시의 한 고등학교를 찾아가 30대 남성 교사 B씨에게 흉기를 여러 차례 휘두른 뒤 도주한 혐의를 받고 있다.

학교 측 신고를 받은 경찰은 A군이 112를 통해 자수하자 그를 살인미수 혐의로 긴급체포했다.

경찰조사 결과 A군은 중학교 시절 B씨가 본인만 유독 강하게 지적하거나 혼냈다고 믿으며 불만을 품은 상태에서 B씨를 계속 마주치게 되자 고통을 호소하며 등교를 거부해왔다.

앞서 B씨는 A군의 중학생 시절 학생부장이었는데, 지난달 A군이 재학 중인 해당 고등학교로 근무지를 옮기며 한 달여간 갈등이 이어졌다.

중재에 나선 학교 측이 대안학교 위탁교육을 제안해 A군은 지난 6일부터 타지에 있는 대안학교로 등교 중이었으나 B씨가 재직 중인 학교를 다시 찾아와 범행을 저질렀다.

범행 3일 전부터 B씨를 만나야겠다고 마음먹는 등 사전에 계획했고, 하루 전 집에 있던 흉기를 챙긴 것으로 조사됐다.

그는 경찰 조사에서 중학생 시절 B씨가 본인에게 했던 행동들 때문에 고통을 받다 범행을 계획했다고 진술한 것으로 전해졌다.

B씨는 현재 입원 중으로, 생명에는 지장이 없는 상태다.