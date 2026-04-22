이재명 대통령, 또 럼 서기장 정상회담 디지털 협력·경호안전 협력 MOU 등에 서명

[헤럴드경제=정호원 기자] 한국과 베트남은 22일(현지시간) 이재명 대통령과 또 럼 베트남 서기장과의 정상회담을 계기로 원전을 포함한 다양한 분야에서의 협력 강화를 위해 12건의 양해각서(MOU)를 체결했다.

한국전력공사와 베트남 국가산업에너지공사는 ‘원전 개발 협력 가능성 검토에 관한 MOU’를 맺고 신규원전 건설 방안과 원전 건설 리스크 공동 분석에 착수하기로 했다. 이와 함께 한국전력·수출입은행· 무역보험공사는 베트남 국가산업에너지공사와 ‘원전 프로젝트 금융협력 가능성 검토 MOU’를 별도로 채택해 정보교환 체계 구축 및 금융지원 타당성 검토에 속도를 낼 방침이다.

전력 인프라 전반에 대한 협력도 강화한다. 한국 기후에너지환경부와 베트남 산업무역부는 ‘전력 인프라 분야 협력 MOU’를 통해 재생에너지 등 발전 인프라 구축과 전력망 현대화 분야에서 협력을 강화하기로 했다. 청와대는 “베트남의 재생에너지 확대를 위한 기반을 마련하는 것은 물론 우리 기업의 현지 진출에도 도움을 줄 수 있을 것”이라고 설명했다.

첨단산업 분야에서는 디지털전환과 인재 양성이 핵심이다. 과학기술정보통신부는 베트남 과학기술부와 ‘디지털 협력 MOU’를 체결하고, 인공지능(AI)·사이버 보안·디지털 전환 분야에서의 교류를 늘리기로 했다. 특히 외교부와 과기정통부는 ‘과학기술혁신 협력 마스터플랜 프레임워크’ 에 서명하면서 AI 및 바이오, 반도체 등에 대한 인력 양성에 힘을 쏟을 계획이다.

안전과 지식재산권 보호를 위한 제도적 기반도 마련됐다. 한국 지식재산처와 베트남 과기부는 상표 데이터 교환 및 위조상품 피해 공동 대응 등을 위한 ‘지식재산 분야 심화협력 MOU’를 체결했다. 한국 식품의약품안전처와 베트남 보건부는 AI 혁신에 따른 의료품 개발 등의 협력 확대를 위해 ‘식품, 의약품, 화장품, 의료기기 안전성 협력에 관한 MOU’에 서명했다.

이 밖에도 양국은 홍수나 가뭄 등에 대한 대응 협력 수위를 높이는 ‘물 안보 협력 MOU’, 축산물 교역을 촉진하기 위한 ‘동물 위생 및 검역 협력 MOU’, 콘텐츠 미래인재 양성을 위한 ‘2026∼2030 문화협력 MOU’, 수중문화유산 공동 발굴 및 전시에 힘을 모으는 ‘수중문화유산 교류협력 MOU’를 각각 채택했다.

아울러 대통령경호처와 베트남 공안부는 ‘경호안전 분야 협력에 관한 MOU’를 맺고 양국 경호 분야의 정보 교환과 인력 교류에 힘을 싣기로 했다.