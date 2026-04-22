22일 송파지회 임원진 간담회 참석

서강석 송파구청장
서강석 송파구청장

[헤럴드경제=박종일 선임기자]국민의힘 송파구청장 후보인 서강석 송파구청장이 22일 서울 송파구 거여1동 한국기능장애인협회 송파지회를 방문했다.

협회는 장애인들이 기술을 습득해 경제적으로 자립할 수 있도록 돕는 단체다.

서 구청장은 이날 송파지회 임원진과 간담회에서 다양한 의견을 청취했다.


seouldream01@heraldcorp.com