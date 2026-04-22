[헤럴드경제(부산)=정형기 기자] BNK부산은행은 22일 올 1분기 기준 개인형퇴직연금(IRP) 원리금 비보장 수익률 부문에서 30.32%의 수익률을 기록하며 적립금 100억원 이상 금융기관 기준 전(全) 금융권 1위를 달성했다고 밝혔다.

아울러 부산은행은 은행권 기준 확정급여형(DB)·확정기여형(DC) 원리금보장 수익률 부문에서도 1위를 기록하며, 원리금보장과 비보장 상품 전반에서 고른 성과를 나타냈다.

이번 성과는 상품경쟁력 강화와 고객 중심 자산관리 서비스 확대에 힘입은 것으로 분석된다. 부산은행은 엄격한 기준을 바탕으로 우수 펀드 및 ETF를 선별해 제공하고 있으며, 현재 160여 개 이상의 ETF 상품 라인업을 구축해 고객의 투자 선택 폭을 넓혔다.

또 모바일뱅킹 내 ‘연금코치’ 서비스 도입을 통해 고객이 자신이 수익률을 비교·분석하고 투자상품 정보를 직관적으로 확인할 수 있도록 지원하는 등 디지털 기반 연금 관리 환경도 지속적으로 고도화하고 있다.

이와 함께 연금사업부 조직을 강화하고 마케팅 기능을 확대하는 등 고객 대응 체계를 정비하며, 증가하는 연금 투자 수요에 선제적으로 대응해 왔다.

최재영 부산은행 WM/연금그룹장은 “고객의 다양한 투자 수요에 맞춰 상품과 서비스를 지속적으로 고도화해 온 결과가 수익률 성과로 이어졌다”며 “앞으로도 연금 고객의 안정적인 자산 중식을 지원할 수 있도록 차별화된 서비스를 지속 확대해 나가겠다”고 밝혔다.