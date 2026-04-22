조원태 대한항공 회장 등 양국 기업인 참석 한미 기업 교류 확대 및 투자 활성화 약속

[헤럴드경제=김현일 기자] 주한미국상공회의소(암참)가 22일 서울 종로구 포시즌스 호텔 서울에서 미국 샌프란시스코시와 양해각서(MOU)를 체결하고, 양국 기업 간 교류 확대와 투자 활성화를 위해 협력하기로 했다.

이날 체결식에는 다니엘 루리 샌프란시스코 시장과 제임스 김 암참 회장 겸 대표이사를 비롯해 조원태 대한항공 회장, 스티븐 레베트리아 샌프란시스코 자이언츠 엔터프라이즈 사장, 패트릭 스토리 비자 코리아 사장, 샌프란시스코에 본사를 둔 AI 기업 스피크 관계자들이 참석했다.

올해로 자매도시 50주년을 맞은 서울과 샌프란시스코는 이번 협약을 계기로 그간 문화·인적 교류를 중심으로 진행된 협력을 민간 중심의 경제·산업 협력으로 확장할 계획이다.

양측은 기업과 혁신 생태계 간 연계를 강화하고, 실질적인 협력 성과로 이어질 수 있는 기회를 적극 발굴한다는 방침이다.

제임스 김 회장은 “혁신과 기업가 정신을 선도하는 샌프란시스코는 AI, 문화, 투자 등 다양한 분야에서 협력 잠재력이 크다”며 “이번 협약을 통해 양측 간 비즈니스 협력을 강화하고, 투자와 교류를 확대해 실질적인 성과로 이어가겠다”고 덧붙였다.

다니엘 루리 샌프란시스코 시장은 “이번 협약이 양 도시 간 교류를 확대하고, 무역과 투자 기회를 더욱 넓히는 계기가 되기를 기대한다”고 밝혔다.

암참은 이번 협약을 계기로 주요 글로벌 도시들과의 협력을 더욱 확대하고, 한국의 글로벌 경쟁력 강화를 위한 노력을 이어갈 방침이다.

협약식 이후 열린 간담회에서는 향후 협력 가능성과 한미 간 경제 및 산업 협력 확대 방안에 대한 의견이 폭넓게 오갔다.