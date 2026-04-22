최근 입주를 본격화한 ‘어나드 범어’가 하이엔드 주거단지에 걸맞은 컨시어지 서비스를 운영하며 대구 주거 시장의 새로운 기준을 제시하고 있다.

해당 단지는 서울 강남권 및 주요 최상위 주거지역인 트리마제, 개포자이, 래미안 원베일리, 브라이튼 여의도 등에서 제공되던 서비스를 도입했다. 이는 서울 핵심지 고급 주거시설의 커뮤니티와 컨시어지를 위탁 운영하는 ㈜에스엘플랫폼(SLP)과의 협업을 통해 운영되며, 입주민의 일상 전반을 지원하는 다양한 프로그램으로 구성된 것이 특징이다.

대표적으로 비서 서비스를 통해 문화, 여가, 맛집 예약 및 각종 요청사항에 대한 지원을 제공한다. 또한 호텔식 청소 서비스인 하우스키핑, 전문가의 정리수납 서비스, 단지 내 주차장에서 이루어지는 방문세차 서비스, 세탁 수거 및 배송 서비스 등 일상생활 전반을 지원하는 주거 서비스가 운영되고 있다.

기존 아파트의 조식 서비스에서 나아가 집 앞까지 음식을 배송하는 ‘가정식 딜리버리’ 서비스도 운영 중이다. 이러한 서비스는 입주민 전용 앱을 통해 예약 및 이용이 가능하며, 일부 서비스는 바우처 형태로 제공되어 이용 부담을 낮췄다. 입주민 전용 앱 내에서는 생활용품과 가전 등을 혜택가로 구입할 수 있는 서비스도 함께 지원한다.

추가적인 서비스 확대도 예정되어 있다. 4월 말경에는 비대면 진료 및 24시간 건강 상담을 지원하는 헬스케어 서비스와 문화, 예술, 취미 등 커뮤니티 활동을 지원하는 입주민 전용 아카데미 서비스가 운영될 예정이다. 단지 측은 아카데미 서비스 운영에 앞서 오는 4월 25일과 26일 양일간 퍼스널 컬러, 플라워 강좌, 부동산 및 세무 아카데미를 미리 경험할 수 있는 이벤트를 진행한다.

단지 관계자는 다양한 서비스 결합을 통해 단지 내에서 생활의 대부분을 해결할 수 있는 구조가 구축되어 입주민 만족도가 높다고 밝혔다.

한편 어나드 범어는 대구 수성구 범어동(구 대구MBC 부지)에 조성된 하이엔드 주거단지다. 지하 6층~지상 33층, 총 5개 동 규모로 아파트와 주거형 오피스텔, 판매시설이 함께 구성된 복합단지다.

단지 내에는 컨시어지 서비스 외에도 입주민 전용 영화관이 마련되어 극장 개봉작 동시 상영과 프라이빗 대관 서비스를 제공한다. 특히 해당 시설은 전 좌석 리클라이너로 구성되어 있다. 최상층인 30층과 32층에는 스카이라운지와 피트니스, GX, 필라테스 공간을 포함한 스카이 커뮤니티가 조성되었으며 북카페, 골프연습장 등 다양한 공간이 마련되어 있다. 지하 1층에는 호텔 로비 수준의 설계를 도입한 컨시어지 홀이 위치한다.