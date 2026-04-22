한국산업단지공단 간사 맡아 ‘따뜻한 한 끼’ 나눔 전개 공동 기부금 1800만원 조성…총 1280여개 도시락·밑반찬 후원 임직원 40여명 직접 방문 전달하며 안부 살펴

[헤럴드경제=홍석희 기자] 한국산업단지공단은 대구 혁신도시 9개 공공기관 사회공헌협의체와 함께 22일 대구 동구 지역 저소득 어르신들을 위한 합동 사회공헌활동을 진행했다고 밝혔다.

이번 행사는 올해 사회공헌협의체 간사 기관인 한국산업단지공단을 비롯해 신용보증기금, 한국가스공사, 한국교육학술정보원, 한국부동산원, 한국사학진흥재단, 한국산업기술기획평가원, 한국장학재단, 한국지능정보사회진흥원이 뜻을 모아 마련했다. 대구사회복지공동모금회와 대구종합사회복지관도 함께했다.

참여 기관들은 최근 고물가로 식생활에 어려움을 겪는 지역 취약계층 어르신들에게 실질적인 도움을 주기 위해 공동으로 1800만원의 기부금을 조성했다. 이를 바탕으로 지역 어르신 40세대를 대상으로 앞으로 8개월간 매주 1회씩 모두 1280여개의 도시락과 밑반찬을 정기 지원할 예정이다.

이날 행사에는 9개 기관 소속 임직원 40여명이 참여했다. 이들은 4인 1조로 어르신 가구를 직접 방문해 도시락을 전달하고 건강과 안부를 살피며 현장 나눔 활동을 벌였다.

대구 혁신도시 공공기관 사회공헌협의체는 2014년 구성된 이후 지역 소외계층 지원과 상생 발전을 위한 합동 활동을 이어오고 있다. 매년 정기적인 사회공헌 프로그램을 통해 지역 현안 해결과 나눔 문화 확산에 힘을 보태고 있다.

한국산업단지공단 관계자는 “대구 혁신도시 공공기관들이 함께 모은 정성이 지역 어르신들의 일상에 보탬이 되길 기대한다”며 “앞으로도 유관기관과 협력해 지역사회와 상생하는 사회공헌활동을 지속해 나가겠다”고 말했다.