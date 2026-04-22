1.8조원 규모 소각 직후 추가 매입 단행 중동 분쟁 등 외부 불확실성 따른 저평가 해소 지난해 주주환원율 103% 달성…업계 최고

[헤럴드경제=최은지 기자] 셀트리온은 22일 이사회를 통해 약 1000억원 규모의 자사주 매입을 결정했다고 밝혔다.

이번 자사주 매입은 중동 전쟁 등 외부 불확실성으로 인한 기업가치 저평가를 해소하고 주주가치를 제고하기 위한 조치다.

회사는 오는 23일부터 장내 매수를 통해 총 49만2611주를 취득할 계획이다. 이번 결정은 지난 13일 약 1조8000억원 규모의 역대급 자사주 소각을 마무리한 지 채 열흘도 지나지 않아 단행된 것으로, 주주환원에 대한 경영진의 강력한 진정성을 담고 있다는 평가다.

셀트리온은 앞서 이달 자사주 911만주(총 발행 주식수의 약 4%)를 소각하며 주당 가치 상승의 기반을 마련한 바 있다.

이번 추가 매입은 지난 3월 발표한 기업가치 제고 계획(밸류업) 중 ‘시장 상황에 따른 추가 주주환원 조치’를 즉각 이행한 첫 사례다.

회사는 지난해 자사주 소각과 현금배당 등을 통해 약 103%의 주주환원율을 달성했다. 이는 동종 산업 내 최고 수준이자, 기업가치 제고 계획에서 제시한 3년 평균 목표치인 40%를 두 배 이상 상회하는 수치다.

적극적인 주주환원 정책의 배경에는 실적 성장에 대한 자신감이 깔려 있다. 셀트리온은 지난해 연결 기준 매출액 4조1625억원, 영업이익 1조1685억원을 기록하며 사상 최대 실적을 달성했다.

올해 역시 바이오시밀러 포트폴리오 확대, 신약 개발 본격화, 의약품 위탁생산(CMO) 사업 성장을 통해 최대 실적 경신을 목표로 하고 있다.

셀트리온 관계자는 “대규모 자사주 소각에 이어 곧바로 매입을 결정한 것은 외부 불확실성이 여전한 가운데서도 주주가치를 최우선으로 하겠다는 회사의 일관된 의지”라며 “성장의 결실을 주주와 나누는 선순환 구조를 지속적으로 만들어 나갈 것”이라고 말했다.