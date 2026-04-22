국민의힘·개혁신당 23명 의원 참석 기후·환경 현안 범보수 진영 논의

[헤럴드경제=정석준 기자] 기후위기특별위원회 야당 간사를 맡고 있는 김소희 국민의힘 의원은 22일 국회 사랑재에서 보수기후환경네트워크 발족식을 개최했다고 밝혔다.

보수기후환경네트워크에는 국민의힘·개혁신당 의원 23명이 가입해 활동에 동참했다. 보수기후환경네트워크는 기후·환경 의제를 에너지, 산업, 민생, 국익의 문제로 인식하고, 범보수 진영이 책임 있는 정책 대안을 함께 논의하고 실천해 나가기 위해 출범했다.

이날 발족식은 지구의 날을 맞아 네트워크의 출범을 알리고 향후 활동 방향을 공유하는 자리로 마련됐다. 행사에는 네트워크 참여 의원들이 함께했으며, 국내외 유사 네트워크 관계자도 참석했다.

김 의원은 이날 “기후·환경 문제는 국민의 생활과 물가, 산업경쟁력, 수출과 공급망, 에너지 안보와 직결된 현실의 문제”라며, “이제는 말이 아니라 실효성 있는 정책과 실행력으로 답해야 할 때”라고 말했다.

발족선언문에서는 균형 잡힌 무탄소 에너지믹스 구축, 이상기후로부터 국민의 생명과 재산을 지키는 책임 있는 사회안전망 구축, 플라스틱 오염을 줄이기 위한 실효적 제도 마련 등 네트워크의 핵심 과제를 제시했다.

보수기후환경네트워크는 앞으로 기후·환경 현안에 대해 범보수 진영이 함께 논의하고, 국민의 삶과 산업 현장에 도움이 되는 실질적 정책 대안을 마련하는 플랫폼으로 활동해 나갈 계획이다. 또한 영국·일본 등 해외 유사 네트워크와의 교류를 바탕으로 국제 협력도 지속적으로 확대해 나갈 예정이다.