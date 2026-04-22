“수십 년 제도개혁 의지와 리더십에 힘 보태고 싶다”

[헤럴드경제=양대근 기자] 조국혁신당은 조국 평택을 후보 후원회가 22일 공식 개설된 가운데 후원회장은 한인섭 서울대학교 법학전문대학원 명예교수가 맡았다고 밝혔다.

조국혁신당에 따르면 한 후원회장은 대한민국 대표 형사 법학자이자 사법개혁·검찰개혁 분야의 대표적 연구자로, 39년간의 법학교수 생활을 마치고 작년 2월 정년 퇴임했다. 현재 서울대 법학전문대학원 명예교수다.

한 후원회장과 조 후보는 서울대 법과대학 선후배로 같은 형사법 전공의 학문적 동료로 오랜 인연을 이어왔다.

한 후원회장은 “개인적으로는 정당에 가입하지 않은 자유인으로, 우리나라 민주주의 제도개혁을 위해 필요할 때 연합하여 지식인의 역할을 하고자 하는 시민”이라며 “어려운 길을 가고 있는 조 후보가 간곡하게 부탁하여 후원회장직을 수락했다”고 밝혔다.

이어 “조 후보는 사법·검찰개혁에 대한 확고한 의지로 수십 년간 개혁을 추동해 왔고, 개인과 가족의 고초에도 좌절하지 않았다”며 “‘3년은 너무 길다’는 구호 아래 윤석열의 헌법·사법 파괴를 앞장서 공론화하며 그의 파면을 주도했고, 그 과정에서 보여준 강력한 정치적 리더십이 국민적 공감을 얻었다”고 덧붙였다.

한 후원회장은 “조 후보는 따뜻한 인품과 책임 있는 언행으로 어려운 이웃을 향해 달려가는 사람”이라며 “평택시민들께서 후회하지 않을 선택이 될 것으로 확신한다”고 강조했다.