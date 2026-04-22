[헤럴드경제=장연주 기자] 방송인 MC몽이 설립한 법인이 강호동에게 166억원에 매입했던 강남 신사동 빌딩을 1년 반만에 152억원에 매각한 것으로 드러났다. 새 주인은 노홍철로, MC몽은 이번 빌딩 투자에서 14억원 이상 손실을 본 것으로 알려졌다.

22일 파이낸셜뉴스에 따르면, MC몽이 설립한 ‘주식회사 더뮤’는 서울 강남구 신사동 소재 건물을 최근 방송인 노홍철에게 152억원에 매각했다.

해당 건물은 지하 1층부터 지상 5층 규모로, 대지면적 253.95㎡, 연면적 593.17㎡ 수준이다.

MC몽은 이 건물을 지난해 11월 방송인 강호동으로부터 166억원에 매입했지만, 약 1년6개월 만에 14억원 손해를 보고 매각하게 됐다. 여기에다 취득세와 등록세, 금융 비용까지 고려할 경우 실제 손실 규모는 20억원이 넘을 것으로 추정된다.

앞서 강호동은 2018년 해당 건물을 141억원에 매입한 뒤 6년 만에 MC몽에게 166억원에 매각해 약 25억원의 시세 차익을 거뒀다.

새 건물 주인은 방송인 노홍철이다.

노홍철은 이달 초 매입 계약을 체결하고 최근 소유권 이전을 마친 것으로 전해졌다. 매입 자금 중 대부분은 대출을 활용한 것으로 추정된다.

등기부등본상 해당 건물에는 채권최고액 180억원 규모의 근저당이 설정된 것으로 확인됐다. 통상 채권최고액이 실제 대출금의 120~130% 수준인 점을 감안하면 실제 대출 규모는 약 140억원에서 150억원 수준으로 파악된다.