[헤럴드경제=최원혁 기자] 66만 구독자를 보유한 유튜버이자 인플루언서 개조이가 유부녀임을 뒤늦게 고백했다.

최근 유튜버 개조이는 자신의 채널을 통해 ‘그동안 아무에게도 하지 않았던 이야기’라는 제목의 영상을 올렸다.

약 한 달 만에 영상을 올린 개조이는 “왜 영상을 안 올리냐는 댓글이 많았다. 유튜브를 시작한 후 이렇게 영상을 오랫동안 안 올린 적은 처음”이라며 말문을 열었다.

이어 “영상을 올리지 못한 이유는 미래에 대해 고민하는 시간이 길어져서다. 저는 한국의 전형적인 장녀의 피를 타고 나서 책임감이 강했다”고 말하며 눈물을 흘렸다.

개조이는 “돈 많은 백수 아니냐는 댓글도 있었는데 전혀 아니다. 사랑을 많이 받고 자랐지만 경제적으로 풍요롭게 살지는 못했다. 집에 도움이 되고 싶어 사회생활을 빨리했다. 일주일 내내 일하기도 했다”고 밝혔다.

그렇게 치열하게 살던 그는 강아지를 입양하고 남자친구를 만나며 마음의 안정을 찾았다고 했다.

개조이는 “행복한 모습을 유튜브에 남겨보자는 마음에 유튜브를 시작하게 됐는데, 잘 돼서 7년간 운영하고 있다. 그사이에 좋은 사람인 남자친구도 남편이 됐다”며 유부녀라는 사실을 깜짝 고백했다.

개조이는 “댓글에 ‘남편 있는 거 아니냐’ ‘이혼한 거 아니냐’라는 내용이 많았는데 이제 남편이 있는 유부녀라고 말씀드릴 수 있을 것 같다”며 “한 번도 이런 말을 한 적이 없어, 제 얘기를 정말 안 했다는 생각이 들었다. 지금처럼 따뜻한 시선으로 재미있게 봐주시길 바란다”고 했다.

한편 개조이는 구독자 66만명을 보유한 유튜버로 반려견들과 함께하는 일상을 공유하고 있다.