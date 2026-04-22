인공지능 창업기업 대상 ‘AI리그’ 신설…4월 22일부터 5월 20일까지 모집 상위 10개사는 통합 본선 직행…왕중왕전 우승 기업에 최대 5억원 상금 분야 제한 없는 혁신창업리그도 동시 접수…업력 3년 미만 기업 발굴 본격화

[헤럴드경제=홍석희 기자] 중소벤처기업부는 범부처 창업경진대회 ‘올해의 K-스타트업’에 인공지능(AI) 리그를 신설하고 4월 22일부터 5월 20일까지 참가기업을 모집한다고 밝혔다.

‘올해의 K-스타트업’은 9개 부처가 협업해 운영하는 국내 대표 창업경진대회다. 유망 창업기업을 발굴해 성장 기회를 제공하는 창업 생태계 플랫폼으로, 그동안 뤼튼테크놀로지스, 엘디카본, 라이온로보틱스 등을 배출했다.

올해 대회는 기존 ‘도전! K-스타트업’을 ‘올해의 K-스타트업’으로 개편해 추진한다. 예비창업자 대상 프로그램은 ‘모두의 창업 프로젝트’로 분리해 운영하고, 본 대회는 초기 창업기업 중심 경진대회로 재편해 성장 가능성이 높은 기업 발굴에 집중한다.

올해 대회는 지난 3월 9개 부처 12개 리그 통합공고를 시작으로 본격화했다. 현재 AI리그, 혁신창업리그, 연구자리그, 학생리그, 국방리그, 기후에너지환경리그 등 6개 리그는 참가자 모집 중이며, 관광리그, 콘텐츠리그, 여성리그는 모집을 마쳤다. 스포츠리그, 지식재산리그, 국방과학기술리그는 4~5월 중 운영을 시작할 예정이다.

부처별 리그를 통해 선발된 130개팀은 통합 본선에 진출한다. 이 가운데 최종 선발된 20개 초기 창업기업은 오는 12월 왕중왕전에 올라 최종 경쟁을 벌인다. 왕중왕전 수상 기업에는 최대 5억원의 상금이 수여되며 초기창업패키지 등 후속 지원사업 선정 시 우대 혜택도 제공된다.

올해 신설된 AI리그는 전 세계적으로 본격화한 인공지능 대전환 흐름에 맞춰 혁신 인공지능 창업기업을 발굴·육성하기 위한 트랙이다. 인공지능 분야 품목을 보유한 업력 3년 미만 창업기업이 대상이며, 예선을 통과한 상위 10개 기업은 각 리그 우수기업들과 함께 통합 본선에 진출한다.

분야 제한 없이 기술력과 사업성을 갖춘 업력 3년 미만 창업기업이 참여할 수 있는 혁신창업리그도 같은 기간 모집한다. 혁신창업리그는 전국 17개 창조경제혁신센터를 중심으로 참가기업을 모집해 지역예선에서 총 66개 기업을 선발하고, 종합예선을 거쳐 통합 본선 진출 22개 기업을 가릴 계획이다.

AI리그와 혁신창업리그 참가를 희망하는 창업기업은 K-스타트업 누리집을 통해 온라인으로 신청할 수 있다.