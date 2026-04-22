2014년부터 공식 홈페이지 후기 코너 운영…침실 배치·실사용 경험 축적 최근 1년간 루체-III·아르코 후기 많아…매트리스는 에이스 벨라-III 호평 올해부터 네이버페이 포인트 지급…웨딩·100일·연계품목 후기까지 세분화

[헤럴드경제=홍석희 기자] 에이스침대는 공식 홈페이지에 등록된 고객 후기 게시물이 누적 2만8000건을 넘어섰다고 22일 밝혔다.

에이스침대는 소비자들이 실제 사용 경험을 바탕으로 제품을 비교하고 선택할 수 있도록 2014년부터 공식 홈페이지 내 고객 후기 코너를 운영해왔다.

고객 후기에는 다양한 프레임과 매트리스가 침실에 배치된 모습이 담겨 있어 인테리어 스타일링에 참고할 수 있다. 1인용, 자녀용, 부부용 등으로 사례가 세분화돼 있어 라이프스타일과 가족 형태에 맞는 제품을 살펴볼 수 있는 점도 특징이다.

에이스침대는 최근 1년간 고객 후기 데이터를 분석한 결과, 침대 프레임 가운데 예비·신혼부부 대상 베스트셀러인 ‘루체-III’와 ‘아르코’의 후기 건수가 가장 많았다고 설명했다. 매트리스 가운데서는 프리미엄 하드 타입 제품인 ‘에이스 벨라-III’에 대한 긍정 평가가 두드러졌다고 덧붙였다.

후기 섹션도 소비자 편의에 맞춰 세분화했다. 결혼을 준비하는 소비자는 ‘웨딩멤버스 후기’를 통해 신혼·예비부부 대상 혜택 정보와 함께 최근 선호되는 프레임·매트리스 조합 등을 확인할 수 있다.

제품을 일정 기간 사용한 뒤의 만족도가 궁금한 소비자를 위해서는 ‘100일 후기’도 운영 중이다. 장기간 사용하면서 느낀 변화와 실생활 만족도를 담아 구매 전 참고 자료로 활용할 수 있도록 했다.

올해 신설한 ‘연계품목 후기’에서는 마이크로케어, 마이크로케어 쿨링패드, 닥터스 온열매트, 쿨링 바디필로우 등 침대 연계 제품의 사용 경험을 소개한다. 소비자들은 생활 습관이나 수면 습관에 맞는 제품 선택 팁도 얻을 수 있다.

후기 작성에 대한 보상도 강화했다. 올해부터 리뷰를 작성하는 고객에게 네이버페이 포인트를 지급한다. 해당 포인트는 온·오프라인 가맹점에서 쇼핑, 배달, 예약 등 현금처럼 활용할 수 있다. 구체적인 혜택 내용은 에이스침대 공식 홈페이지에서 확인 가능하다.