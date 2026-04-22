롯데·신세계·현대백화점 등 유통 대기업 13곳 참여 식품·생활용품·헬스앤뷰티·패션잡화 중소기업 70여곳 상담 입점 확정 업체에 수수료 우대·팝업 행사·전용 판매장 지원

[헤럴드경제=홍석희 기자] 중소기업중앙회는 22일 서울 여의도 중소기업중앙회에서 ‘2026년 상반기 온·오프라인 통합 품평회’를 개최했다고 밝혔다.

온·오프라인 통합 품평회는 유통 대기업과 연계해 중소기업의 유통채널 입점을 지원하는 상생 사업이다.

이번 행사에는 5대 백화점인 갤러리아, 롯데, 신세계, 현대, AK를 비롯해 대형마트인 롯데마트와 이마트, 온라인 플랫폼인 11번가, 롯데쇼핑e커머스, 우아한형제들, 우체국쇼핑, 쿠팡, 홈앤쇼핑 등 13개 유통 대기업이 참여했다.

이날 품평회에는 서류 심사를 통과한 식품, 생활용품, 헬스앤뷰티, 패션잡화 등 다양한 분야 제품을 제조하는 중소기업 70여개사가 참가해 유통사별 MD와 1대1 상담을 진행했다.

중기중앙회는 품평회 이후 추가 상담과 평가를 거쳐 입점이 확정된 업체를 대상으로 수수료 우대, 팝업 행사 참여, 중소기업 전용 판매장 입점 등 다양한 판로 지원을 제공할 예정이다.