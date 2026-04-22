[헤럴드경제=김주리 기자] 최근 미국에서 촉감 장난감 ‘니도(NeeDoh)’가 사회관계망서비스(SNS)를 중심으로 인기를 끌며 품귀 현상을 빚고 있다. 일부 제품은 정가의 수십 배에 달하는 가격에 재판매되고 있다.

20일(현지시간) 뉴욕포스트에 따르면 美 완구업체 쉴링(Schylling)사의 니도는 말랑하고 늘어나는 촉감을 특징으로 한 장난감이다. 다양한 색상과 모양으로 출시되며, 손으로 쥐었다 놓으면 다시 원래 형태로 돌아오는 촉감 때문에 인기를 끌고 있다.

약 10년 전 출시된 제품이지만 최근 틱톡과 인스타그램을 중심으로 수요가 급증했다. 대표 제품인 ‘니도 나이스 큐브(NeeDoh Nice Cube)’는 공식 판매가가 약 5.99달러(약 8000원) 수준이지만, 중고 거래 플랫폼 이베이에서는 최대 500달러(약 73만원)에 판매되고 있다.

수요가 급증하자 공급 부족 현상까지 일어나고 있다. 폴 와인가드 쉴링 최고경영자(CEO)에 따르면 올해 9주 만에 1년치 재고가 모두 소진됐다. 회사는 생산량을 크게 늘리고 있지만 공급이 수요를 따라가지 못하면서 품귀 현상이 이어지고 있다.

그러다보니 가품과 사기 판매도 늘고 있다. 회사 측은 이베이, 테무, 알리바바 등 일부 온라인 플랫폼에서 판매되는 제품 가운데 정품이 아닐 가능성이 높다며 소비자들에게 주의를 당부했다. 공식 판매처나 오프라인 매장을 통한 구매를 권장하고 있다.