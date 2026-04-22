- AI 기술·특허 동향, AI·IP 정책·제도, 데이터와 IP,AI 생성물과 IP 등 4가지 항목 서비스

[헤럴드경제= 이권형기자] AI와 데이터 정보를 한곳에 모았다. 지식재산처는 AI와 데이터 분야의 국내외 지식재산 연구정보를 한눈에 볼 수 있는 통합 정보 사이트인 ‘인공지능(AI)·데이터와 지식재산’ 웹페이지를 새롭게 개설했다고 22일 밝혔다.

이는 최근 AI 기술 발전으로 증가하고 있는 AI 관련 글로벌 지식재산 이슈와 국내외 연구동향을 빠르게 제공하고 지식재산 정책에 신속하게 반영키 위함이다.

‘AI·데이터와 지식재산’ 웹페이지는 지식재산 분야 연구를 전문적으로 수행하는 한국지식재산연구원 누리집 내에 구축했다. 한국지식재산연구원 누리집 첫 화면에 배너를 설치해 관심 있는 누구나 손쉽게 이용할 수 있다.

지재처는 한국지식재산연구원의 자체 연구자료뿐 아니라 국내·외 연구정보를 모두 조사해 정기적으로 업데이트 할 예정이다.

‘AI·데이터와 지식재산’ 웹페이지는 크게 ▷AI 기술·특허 동향 ▷AI와 지식재산(IP) 정책·제도 ▷데이터와 IP ▷AI 생성물과 IP 등 4가지 항목으로 구분해 서비스한다.

먼저, ‘AI 기술·특허 동향’은 새로운 AI 기술 및 특허 정보에 관한 자료들을 제공한다. ‘AI와 IP정책·제도’에서는 AI 발전에 따른 지식재산 정책과 제도 동향을 알 수 있다.

‘데이터와 IP’는 AI 학습데이터 등 AI 시대에 중요한 데이터 보호 및 분쟁 동향에 대한 정보를 제공한다. ‘AI 생성물과 IP’에서는 AI를 활용한 발명·창작물에 대한 권리귀속 및 책임 관련 연구 정보를 파악할 수 있다.

김일규 지식재산정책국장은 “AI·데이터와 지식재산 웹페이지를 통해 AI 관련 글로벌 지식재산 이슈와 연구동향을 신속하게 공유하고, AI 3강 도약을 위한 IP 정책수립과 제도개선에 기여할 수 있기를 기대한다”고 밝혔다.