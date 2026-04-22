[헤럴드경제=나은정 기자] 영국이 현재 17세 이하 청소년들에 대해 평생 담배를 살 수 없도록 하는 강력한 금연 정책 시행을 눈앞에 두고 있다.

21일(현지시간) BBC방송에 따르면 영국 상·하원은 2009년 1월 1일 이후 출생자에 대한 담배 판매를 단계적으로 금지하는 내용의 ‘담배·전자담배법’에 최종 합의했다. 해당 법안은 이제 입법 마지막 절차인 국왕 승인만 남겨두고 있다.

현재는 18세부터 담배를 구입할 수 있지만 새 법안이 시행되면 2009년 이후 출생자는 나이에 상관없이 담배 구입이 전면 금지된다. 이를 위반한 판매자나 대리 구매자에게는 최대 200파운드(약 40만 원)의 벌금이 부과된다.

이 법은 금연 지정 구역도 확대했는데, 어린이가 탑승한 차량을 비롯해 놀이터, 학교 앞, 병원 등에서 담배와 전자담배 사용이 금지된다. 다만 술집 외부 공간이나 해변 등 일부 야외 장소와 자택 내 흡연은 가능하다.

정부는 이번 조치를 공중보건 역사상 중요한 전환점으로 평가하고 있다.

법안을 공동 발의한 질리언 메론 보건복지부 정무차관은 20일 상원에서 “오늘 오후가 의회에서 이 법안의 마지막 여정”이라며 “이는 한 세대에서 최대 공중보건 개입이며 많은 생명을 구할 것이라고 확신한다”고 말했다.

웨스 스트리팅 보건장관도 “국가 보건에 역사적 순간”이라며 “예방이 치료보다 낫기에 이번 개혁은 생명을 구하고 국민보건서비스(NHS)의 부담을 경감하며 더 건강한 영국을 만들 것”이라고 강조했다.

이 정책은 2024년 당시 보수당 정부에서 처음 발의됐으나 내부 반발과 조기 총선 등으로 입법이 무산된 바 있다. 이후 정권 교체로 집권한 노동당 정부가 이를 다시 추진하면서 속도를 냈고, 이후 하원 표결에서 여러 차례 높은 지지를 받으며 일부 조항의 수정을 거쳤다.

영국이 비흡연 세대를 만드는 이 같은 법은 몰디브에서 이미 시행 중이다. 몰디버는 지난해 11월부터 2007년 1월 1일 이후 출생자의 흡연을 금지했다.