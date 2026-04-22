자그레브대와 공동 연구 검사 공정 단축·재활용까지 적용

[헤럴드경제=정경수 기자] BMW그룹이 배터리 셀 생산 공정에 인공지능(AI)을 도입해 효율 개선에 나선다. 개발부터 생산, 검사까지 전 과정에 AI 예측 모델을 적용해 비용과 시간을 줄이겠다는 전략이다.

BMW그룹은 크로아티아 자그레브대학교 로봇기술 연구센터(CRTA)와 함께 ‘인사이트’ 프로젝트를 추진 중이라고 22일 밝혔다. 배터리 셀 생산 과정 전반을 분석해 최적의 조건을 도출하는 AI 모델을 개발하는 데 초점을 맞추고 있다.

적용 범위는 전극 생산부터 최종 시험, 재활용 단계까지 이어진다. 특히 공정 변수와 성능 데이터를 사전에 예측함으로써 불필요한 시험과 반복 작업을 줄이고, 전체 생산 과정의 효율을 높이는 것이 핵심이다.

AI 기반 모델을 활용할 경우 배터리 셀 생산에 필요한 소재 투입량과 시간은 50% 이상 절감할 수 있을 것으로 예상된다. 기존에는 다양한 조건을 실험하며 최적값을 찾는 과정에서 많은 자원이 소모됐지만, AI가 이를 사전에 계산해 생산성을 높일 수 있다는 설명이다.

품질 관리 방식에도 변화가 예상된다. 새로 개발되는 모델은 배터리 셀의 상태를 미리 분석해 최종 승인 절차를 지원한다. 이를 통해 일정 기간 보관하며 안정성을 확인하는 ‘격리’ 단계 일부를 생략할 가능성도 제기된다.

업계에서는 전기차 확산으로 배터리 생산 경쟁이 치열해지는 가운데, 공정 효율과 비용 절감이 핵심 경쟁력으로 부상하고 있다는 평가가 나온다. BMW 역시 AI를 활용한 생산 혁신을 통해 배터리 경쟁력을 강화하려는 움직임으로 해석된다.

BMW는 독일 내 배터리 연구·생산 거점을 중심으로 기술 개발을 이어가고 있다. 뮌헨의 배터리 셀 역량센터(BCCC)에서 차세대 셀을 연구하고, 파스도르프의 제조 역량센터(CMCC)에서 양산에 가까운 환경을 구축하고 있다. 잘힝에 위치한 재활용 역량센터(CRCC)에서는 직접 재활용 기술 개발이 진행 중이다.