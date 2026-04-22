[헤럴드경제=최원혁 기자] 한 애견 카페를 찾았던 20대 여성이 맹견 4마리에게 공격당한 사선이 일어났다. 피해 여성은 머리와 다리가 찢어지는 등 전치 4주의 진단을 받고 긴급 봉합 수술까지 받았다.

21일 JTBC 보도에 따르면 20대 여성 A씨는 지난달 27일 경기 고양시 한 애견 카페에 방문했다가 로트와일러 등 맹견들에게 공격당했다.

CCTV 영상을 보면 A씨가 애견 카페 문을 열고 들어오자 대형 개들이 달려들었다. 이 가운데 맹견 한 마리가 A씨 다리를 물었고, A씨가 바닥에 넘어지자 다른 개들도 공격을 시작했다.

현장에 있던 A씨 지인과 애견 카페 직원이 개들을 떼어내고자 시도했으나 흥분한 맹견들은 통제가 안 됐다. 이 사고로 A씨는 다리와 머리를 크게 다쳐 전치 4주 진단을 받았다. 그는 봉합 수술까지 받아야 했다.

이번 사고로 심각한 신체적 상해를 입은 A씨는 “진짜 개한테 물려 죽겠다는 생각이 들었다”며 “개에게 떼거리로 쫓기는 꿈을 자주 꾸고, 상처를 볼 때마다 그때가 떠오른다”고 토로했다.

A씨를 공격한 개들은 현행법상 엄격한 관리가 필요한 맹견인 ‘로트와일러’였다.

애견 카페 측은 해당 시설이 훈련소를 겸하고 있어 내부에 맹견이 있다는 사실을 A씨가 알았음에도 임의로 문을 열고 들어왔다고 주장하고 있다.

이에 A씨는 당시 맹견이 있다는 경고는 물론 목줄이나 입마개 착용 같은 안전 조치도 없었다고 반박했다. 동물보호법 시행규칙상 맹견 사육 시설은 경고문을 부착하고 사고 방지 시설을 갖춰야 한다.

A씨는 애견 카페 업주와 직원 등을 업무상 과실치상 혐의로 고소하며 법적 대응에 나섰다. 경찰은 정확한 사건 경위를 조사 중이다.