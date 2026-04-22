[헤럴드경제=장윤우 기자] 멕시코 마약 카르텔의 불법 제조 시설 단속 작전에 관여한 미국 중앙정보국(CIA) 요원 2명이 교통사고로 숨졌다.

21일(현지시간) 미국 워싱턴포스트(WP)와 AP통신에 따르면 CIA 요원 신분의 미국 대사관 직원 2명이 지난 19일 멕시코 북부 치와와주에서 마약 카르텔 제조 시설을 파괴하는 작전에 참여한 뒤 복귀하던 중 교통사고로 사망했다.

치와와주 검찰청장 세사르 하우레기는 차량이 “험준한 산악 도로를 야간에 이동하던 중 미끄러져 계곡 아래로 추락한 뒤 폭발한 것으로 보인다”고 밝혔다. 치와와주 주검찰청 소속 멕시코 수사관 2명도 함께 숨졌다.

CNN에 따르면 CIA 요원들과 멕시코 수사관들은 모랄레스 시에서 마약 단속 작전을 마친 뒤 치와와-시우다드후아레스 고속도로를 달리다 사고를 당했다. 하우레기 검찰청장은 이번 마약 제조 시설을 “나라에서 발견된 화학 마약 생산지 중 최대 규모 중 하나”라고 밝혔다.

미국과 멕시코 당국 사이에서는 사건을 둘러싼 진술이 엇갈렸다. 하우레기 검찰청장은 처음에 미국 요원들이 작전에 직접 참여했다고 밝혔다가 이후 “미국 요원들은 마약 시설 확보 작전에 없었다”며 현장에서 몇 시간 떨어진 지점에서 합류했다고 번복했다. CIA는 논평을 거부했다.

AP통신은 이 같은 미·멕 당국 간 진술 불일치가 트럼프 행정부 들어 미국이 멕시코 안보 작전에 깊이 개입하고 있다는 논란을 재점화했다고 전했다.

멕시코 안보 분석가 다비드 소우세도는 AP통신에 “트럼프 행정부 들어 미국의 멕시코 내 은밀한 작전이 증가하고 있다”며 “멕시코 정부는 무장 미국 요원의 멕시코 영토 내 존재를 허용할 수 없다는 입장을 공식적으로 취하면서도 이 협력을 숨기려 해왔다”고 밝혔다.

클라우디아 셰인바움 멕시코 대통령은 기자회견에서 치와와주 정부와 미국의 협력에 대해 국가안보법 위반 가능성 조사를 진행 중이라고 밝혔다. 그는 “사망한 미국인들이 CIA 소속인지는 알지 못한다”면서도 주정부 차원에서 미국과 “함께 일하고 있었다”고 인정했다.

CBS뉴스에 따르면 셰인바움 대통령은 “주정부가 미국 등 외국과 협력하려면 헌법에 따라 연방 정부의 허가가 필요하다”고 지적했다.

AP통신은 CIA가 최근 트럼프 행정부의 불법 마약 차단 노력의 일환으로 멕시코 당국과의 협력을 확대해 왔다고 전했다. 트럼프 대통령은 멕시코에 카르텔 단속 강화를 지속해서 압박해 왔다. 셰인바움 대통령은 이 같은 압박 속에 트럼프 행정부와 우호적 관계를 유지하면서도 멕시코 주권을 강조해야 하는 이중적 부담을 안고 있다.

로널드 존슨 주멕시코 미국 대사는 사고 당일 엑스(X)에 “대사관 직원 2명과 치와와주 수사기관 국장과 직원이 사고로 숨졌다”고 밝혔다. CIA 소속 여부는 언급하지 않았다.