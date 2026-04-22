고영철 회장 “조합 건전성 관리 실질적 도움”

[헤럴드경제=정호원 기자] 신협중앙회는 신용협동조합법 개정이 완료됨에 따라 자산 건전성 관리를 강화하기 위해 ‘신협자산관리회사’ 설립 절차에 본격 착수한다고 22일 밝혔다. 목표 영업 개시일은 올해 10월이다.

중앙회는 그동안 신협의 부실채권을 신속히 정리하고 부실 예방 및 경영 개선을 체계적으로 지원하기 위해 자산관리회사 설립을 검토해 왔다. 이번 법 개정으로 제도적 기반이 완비되면서 관련 추진 작업에도 탄력이 붙을 전망이다.

신협자산관리회사는 기존 부실채권 정리를 담당해 온 ‘KCU NPL대부’와 함께 신협의 연체율 안정과 건전성 관리 강화를 지원하는 역할을 맡게 된다. 특히 기존 KCU NPL대부가 총자산 한도 등 규제 탓에 채권 매입 규모에 제약을 받았던 것과 달리, 자산관리회사는 추가 출자 부담 없이 부실채권을 부실채권을 탄력적으로 인수할 수 있다는 장점이 있다. 또한 필요시 예금자보호기금 차입도 가능해 자금 조달의 신속성과 유연성 또한 크게 개선될 것으로 보인다.

업무 범위도 넓어진다. 신협자산관리회사는 부실자산 매입·매각뿐 아니라 채무관계자에 대한 신용조사와 채권추심 등 총 12개 업무를 수행할 수 있다. 중앙회는 이를 통해 부실채권의 매입부터 회수까지 전 과정을 보다 통합적으로 관리할 수 있게 돼 부실채권 관리의 효율성을 극대화할 계획이다.

고영철 신협중앙회장은 “신협자산관리회사는 부실채권 정리의 속도와 효율을 높여 조합의 건전성 관리에 실질적인 도움이 될 것”이라며 “중앙회도 관련 체계가 현장에서 안정적으로 작동할 수 있도록 적극 지원하겠다”고 말했다.

한편, 신협의 자산 건전성은 점진적으로 개선되는 추세다. 지난해 말 기준 신협의 연체율은 4.83%로 전년 말(6.03%) 대비 1.20%p 하락했으며, 고정이하여신비율 역시 5.78%로 전년(7.08%) 대비 1.30%p 낮아졌다. 신협중앙회의 100% 자회사인 KCU NPL대부는 지난 2024년 5월 출범 이후 총 4조3000억원 규모의 부실채권(NPL)을 처리한 바 있다.

금융감독원은 올해 대내외 경제 불확실성이 지속됨에 따라 상호금융권에 손실 흡수 능력 제고를 강하게 주문하는 한편, 부동산 PF 부실 사업장의 경·공매 및 자율 매각 등 선제적인 부실 자산 정리를 통한 건전성 회복을 적극 유도하고 있다. 이에 따라 신협뿐만 아니라 수협, 산림조합 등 타 상호금융 중앙회들도 NPL 시장 매각을 확대하거나 전문 자회사를 통한 대응 체계를 구축하는 등 2금융권 전반에 걸쳐 부실 채권 자체 해결이 확산되는 모습이다.