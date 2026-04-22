[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]영남이공대는 지난 21일 대학 도서관 1층 로비에서 재학생들의 학습 역량 강화와 전자정보 활용 능력을 높이기 위한 ‘2026학년도 도서관 전자정보박람회’를 개최했다.

이번 행사는 디지털 전환 시대에 필수적인 정보 활용 능력을 학생들이 자연스럽게 체득할 수 있도록 기획된 프로그램으로, 학술정보 접근성과 활용도를 동시에 높이는 데 초점을 맞췄다.

특히 학술 데이터베이스, 전자저널, e-Book 등 다양한 전자자료를 실제로 제공하는 업체들이 직접 참여해 학생들과 소통하는 현장 중심 행사로 운영되며 의미를 더했다.

행사에는 전자자료 납품업체인 KISS(한국학술정보)를 비롯해 총 4개 업체가 참여해 도서관 1층 로비에 별도의 부스를 설치하고 재학생들을 대상으로 전자자료의 특성과 활용 방법을 직접 설명했다.

이를 통해 학생들은 단순한 자료 열람을 넘어 과제 수행이나 연구 활동에 실질적으로 도움이 되는 검색 전략과 활용 노하우를 현장에서 익힐 수 있었다.

또 이번 박람회는 체험형 참여 프로그램을 통해 학생들의 적극적인 참여를 유도했다.

학생들은 도서관 1층 로비에 마련된 4개 부스 중 2개 이상의 부스를 방문해 전자자료 이용 방법에 대한 설명을 듣고 추첨 이벤트에 응하며 행사에 참여했다.

현장에서는 다양한 경품 이벤트가 함께 진행돼 행사 분위기를 한층 끌어올렸으며 자연스럽게 전자자료 이용 경험을 확대하는 계기가 됐다.

영남이공대 이재용 총장은 “이번 전자정보박람회는 학생들이 전자정보 활용 능력을 한층 높이는 계기가 됐다“며 ”앞으로도 학생들의 학습 경쟁력을 강화하고 변화하는 교육 환경에 능동적으로 대응할 수 있도록 다양한 지원 프로그램을 운영해 나갈 계획“이라고 말했다.