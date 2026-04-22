- ‘대전의 맛 3선’에 이어 ‘대전 시민이 사랑하는 음식 8가지’ 지정

[헤럴드경제= 이권형기자] 대전의 대표음식은 무엇일까? 대전시는 대전의 맛 3선 지정에 이어 대전 시민이 사랑하는 음식 8가지를 22일 추가 지정해 대전만의 미식콘텐츠를 확대했다.

이번에 지정된 ‘대전 시민이 사랑하는 음식 8가지’는 국밥, 짬뽕, 삼계탕, 돌솥밥, 설렁탕, 숯골냉면, 대청호 민물고기매운탕, 구즉 도토리묵이다.

8가지 모두 전국 어디서나 맛볼수 있는 먹거리나 대전만의 특유의 향과 맛을 느낄수 있는 대표적인 토속 음식들이다.

대전시는 향후 시 누리집과 홍보 콘텐츠에 ‘대전 시민이 사랑하는 음식 8가지’를 반영해 대전의 다채로운 음식문화를 널리 알리고, 음식관광 자원으로 적극 활용할 계획이다.

대전시 최동규 체육건강국장은 “‘대전의 맛 3선’과 ‘대전 시민이 사랑하는 음식 8가지’를 함께 운영함으로써 대전만의 풍성한 미식 콘텐츠를 구축하게 됐다”며 “앞으로도 음식관광 경쟁력 강화를 위해 지속적으로 노력하겠다”고 밝혔다.