AI 기반 실시간 통합 모니터링 시스템 이달부터 전국 건설현장·매입임대 적용

[헤럴드경제=신혜원 기자] 한국토지주택공사(LH)가 건설현장 근로자 및 매입임대주택 입주민에 대한 예방 중심 안전관리 체계를 강화하기 위해 인공지능(AI) 기반 실시간 통합 모니터링 시스템 ‘늘봄 에이아이(A-Eye)’를 운영한다고 22일 밝혔다.

늘봄 A-Eye는 건설 현장 및 매입임대주택에 설치된 폐쇄회로(CC)TV 영상과 계측기 등 사물인터넷(IoT)센서 데이터를 기반으로, AI가 위험 상황을 실시간으로 감지하고 분석한 뒤 현장 관리자에게 알림을 보내주는 시스템이다. 이는 정부의 공공기관 AI 대전환(AX) 정책에 발 맞춘 것으로 LH는 현장에 AI 기술을 적극 반영해왔다.

구체적으로 건설 현장에서는 근로자의 ▷안전모 미착용 ▷쓰러짐 ▷중장비 협착 ▷화재·연기 등의 위험 상황을 실시간으로 감지하며, 매입임대주택에서는 주택 외부 CCTV를 통해 ▷거동 수상자 ▷쓰레기 무단 투기 ▷주택 화재 등을 감지한다.

특히 과거 다단계 구조(현장-지역본부-본사)로 연결돼 있던 관제 체계를 ‘현장-본사 통합 관제센터’로 직접 연결될 수 있도록 했으며, 웹 기반의 개방형 시스템을 통해 현장 관계자·관리자 등이 언제 어디서나 쉽게 접속할 수 있게 해 현장 모니터링 업무 효율성을 대폭 높였다.

LH는늘봄 A-Eye에 영상정보를 이해하고 위험 여부를 판단할 수 있는 ‘생성형 AI(VLM)’를 적용해 AI 분석 정탐률을 95%까지 높였다. 이를 통해 안전사고 재해율을 23% 이상 낮출 수 있을 것으로 기대된다.

이달부터 전국 LH 건설 현장과 전북 지역 매입임대주택을 대상으로 늘봄 A-Eye를 운영하는 LH는 내년 중순까지 비수도권 매입임대주택으로 운영 범위를 확대할 계획이다.

운영 범위 확대뿐 아니라 ▷모바일 앱 개발 ▷인력·장비관리 기능 확대 ▷토석 이력관리 기능 추가 등 시스템 고도화도 함께 추진할 계획이다.

이상조 LH 스마트건설안전본부장은 “늘봄 A-Eye를 통해 전국 건설 현장과 매입임대주택의 안전을 통합적으로 관리하고 위험 상황에 신속하게 대응할 수 있도록 안전 관리체계 역량을 높였다”며 “정부 국정과제인 AI 3대 강국 도약, 생명과 안전이 우선인 사회를 선도해 나갈 수 있도록 업무혁신을 이어갈 것”이라고 밝혔다.