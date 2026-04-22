[헤럴드경제=박연수 기자] 롯데백화점은 중국의 노동절, 일본의 골든위크 기간에 맞춰 ‘쇼핑 위크’ 행사를 한다고 22일 밝혔다.

글로벌 결제 수단별 맞춤 혜택을 확대한다. 외국인 고객을 대상으로 22일부터 내달 10일까지 ‘위챗페이’로 1200위안(26만원) 이상 구매하면 50위안 할인 쿠폰을 제공한다. 24일부터 다음달 10일까지는 ‘라인페이 대만’으로 20만원 이상 결제한 고객에게 라인 포인트 10%를 적립해준다.

택스리펀 환급 금액 추가 지급 프로모션도 준비했다. 5월 1~6일 골든위크 기간 본점과 잠실점에서 ‘유니온페이’ 결제 시 10% 할인 혜택과 택스리펀 금액 10% 추가 지급 프로모션을 선보인다.

롯데백화점은 중화권 고객 접점을 확대하고 있다. 지난달에는 중국 대표 플랫폼 ‘고덕지도’와 ‘따종디엔핑’에 공식 채널을 개설했다. 중국 SNS(사회관계망서비스) 샤오홍슈는 작년부터 운영하고 있다. 5월 황금연휴 기간에는 샤오홍슈 메인 배너 광고를 통해 주요 혜택을 전면에 내세운다.

박상우 롯데백화점 마케팅부문장은 “외국인 고객을 위한 대표 쇼핑 플랫폼으로 경쟁력을 고도화할 계획”이라고 말했다.