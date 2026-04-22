4.20.~6.19. 안전취약시설 등 78곳 대상 집중점검, 위험요인 발굴·해소 민간전문가 합동점검, 전문장비 활용, ‘집중안전점검 관리시스템’ 통해 사후관리 강화

[헤럴드경제=박종일 선임기자]양천구는 구민이 안심하고 생활할 수 있는 안전한 도시환경 조성을 위해 이달 20일부터 6월 19일까지 2개월간 안전취약시설 등 78개소를 대상으로 ‘집중안전점검’을 한다.

‘집중안전점검’은 재난이나 사고 발생 우려가 있는 시설의 위험요인을 사전에 발굴·해소하는 예방 중심의 안전관리 활동이다.

구는 매년 안전취약시설과 사회기반시설 등을 중심으로 민관 합동점검을 이어오고 있으며, 지난해에는 숙박시설, 자동차정비소 등 60개소를 대상으로 현장 조치 16건, 보수·보강 42건 등 총 58건의 개선사항을 발굴·조치한 바 있다.

올해는 점검의 실효성을 한층 높이기 위해 어린이·노인 등 안전취약계층 이용시설을 중심으로 점검 대상을 선정하고, 전통시장과 다중이용시설 등 생활밀접시설에 대한 점검도 확대한다.

점검대상은 ▷공동·단독주택 11개소 ▷어린이집 10개소 ▷영화관·PC방·노래연습장·목욕업소 등 다중이용시설 31개소 △기타 26개소 등 총 78곳이다.

점검은 토목·건축·전기·가스·소방 등 분야별 전문가 등으로 구성된 민관합동점검반이 수행하며, 시설 특성에 맞는 과학기술장비를 활용해 점검의 정확도를 높일 계획이다.

점검 결과 경미한 사항은 현장에서 즉시 조치하고, 중대한 결함이 발견될 경우 정밀안전진단과 보수·보강 등의 후속조치를 신속히 시행할 계획이다. 아울러 ‘집중안전점검 관리시스템’을 통해 점검 이력과 조치 결과를 체계적으로 관리, 위험요소가 해소될 때까지 지속적으로 추적 관리하는 등 사후관리도 강화한다.

구는 지난 2월 19일부터 3월 24일까지 외부전문가와 함께 해빙기 취약시설물 100개소에 대한 안전점검을 실시했다. 점검 결과 총 39건의 위험요인을 확인, 이 중 1건은 현장에서 즉시 조치, 38건은 보수·보강 등 후속조치를 진행 중이다.

구는 해빙기 점검부터 집중안전점검으로 이어지는 현장 중심의 점검체계를 통해 위험요인을 선제적으로 관리, 점검 결과가 실제 현장 개선으로 이어갈 수 있도록 지속적으로 관리해 나갈 계획이다.