전작권전환에 “정치적 편의가 조건 앞서선 안돼”

[헤럴드경제=윤호 기자] 제이비어 브런슨 주한미군사령관이 최근 불거진 고고도미사일방어체계(THAAD·사드)의 한반도 외부 반출설을 공식 부인했다.

브런슨 사령관은 이날 미 상원 군사위원회에 출석해 ‘사드 자산의 중동 재배치가 북한 억제력에 미치는 영향’에 관한 의원 질의에 “어떤 사드 시스템도 옮기지 않았다. 사드는 여전히 한반도에 있다”고 답했다. 미군 고위관계자가 공개석상에서 사드 시스템 반출이 없었다고 확인한 것은 처음이다.

다만 브런슨 사령관은 “우리는 탄약을 보내고 있고 (탄약이) 이동을 위해 대기 중”이라고 덧붙였다. 사드 포대 전체가 아닌 요격미사일 등 일부 자산이 중동으로 향할 수 있음을 시사한 것으로 풀이된다.

최근 사드 반출설이 급격히 확산한 배경에 대해선 “탄약 이동을 준비하기 위해 오산 공군기지 내에서 장비를 기동적으로 움직였는데, 이것이 정보 영역에서 오해를 산 것 같다”며 “이로 인해 한반도에서 큰 소동(kerfuffle)이 일었다”고 설명했다.

과거 일부 자산이 이동했던 사실은 인정했지만, 이는 이번 논란과는 무관하다고 선을 그었다. 브런슨 사령관은 작년 6월 미국의 대이란 공습 작전인 ‘미드나잇 해머’를 앞두고 레이더 등이 먼저 이동한 적은 있었다면서도 사드 시스템 본체는 아니었다고 말했다.

전시작전권 전환과 관련해서는 “조건에 기초한 전환”이라면서 “정치적 편의가 조건을 앞지르지 않도록 계속 보장해야 한다”고 말했다.

그는 “조건에 집중해야 한다. 그렇게 해야 미국이 더 안전해지고 한국이 더 안전해진다”고 덧붙였다.

브런슨 사령관은 평소에도 전시작전권 전환 일정을 맞추려고 조건을 간과해서는 안된다는 등의 언급을 공개적으로 했는데 이번에는 ‘정치적 편의주의’라는 표현을 쓰며 발언 수위를 높인 것으로 해석된다.

이재명 대통령은 임기 중 전시작전권 전환을 실현하겠다는 구상이다. 오는 10월 미 워싱턴DC에서 열리는 제58차 한미안보협의회(SCM)에서 한미 당국이 2028년을 전시작전권 전환 실현 목표연도로 제시할 수 있다는 관측도 나오고 있다.

브런슨 사령관은 주한미군 병력 규모보다는 역량에 확고히 초점을 맞추고 있다는 입장도 재확인했다.

그는 “한반도는 미국 본토를 방어하고 이 지역에서의 미국 국익을 증진하는 데 핵심적인 전략적 요충지”라며 “주한미군은 급변하는 전략적 과제에 대응하기 위해 현대화를 추진하고 있다”고 말했다.

그러면서 “이것이 내가 (병력) 숫자보다 역량에 확고히 초점을 맞추는 이유”라면서 “주둔은 기본 전제이지만 규모에서 역량으로의 전환을 진정으로 이해하기 위해 한반도에 배치돼야 할 구체적 역량에 초점을 유지하는 것이 필수적”이라고 강조했다.

브런슨 사령관은 “주한미군 부대들이 인도태평양사령부 훈련에 참여하는 것은 인도태평양 전역의 억지 지원을 위해 한국에서의 능력을 투사할 수 있는 잠재력을 보여준다”고도 했다.

숫자보다 역량으로 초점을 전환해야 한다는 브런슨 사령관의 언급은 급변하는 안보환경에서 주둔 병력과 무기의 ‘양’보다 ‘질’이 중요하다는 의미로 해석되지만, 향후 주한미군 규모 감축 가능성과도 맞물려 있어 주목된다.

주한미군 부대의 인도태평양사령부 훈련 참여 관련 발언 역시 대북 억지에 주력하던 주한미군의 역할이 인도태평양 지역에서의 대중 견제로 확장될 가능성을 시사하는 것으로 풀이된다.