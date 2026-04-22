25~26일 서울놀이마당서 유네스코 유산 전국 무형유산 탈춤 공연 열려 동래야류 북청사자놀음 예천청단놀음 통영오광대 송파산대놀이까지 한 곳

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 송파구가 서울시 유일의 전통 마당극장인 ‘서울놀이마당’에서 4월 25~ 26일 ‘송파 탈춤 페스티벌’을 개최한다.

‘송파 탈춤 페스티벌’은 송파구의 자랑스러운 문화유산인 ‘송파산대놀이’를 비롯해 유네스코에 등재된 전국의 국가 무형유산 탈춤을 한자리에서 만날 수 있는 전통예술의 장이다.

올해 구는 전국의 6개 탈춤 공연을 초청, 각 지역의 개성 있는 흥과 에너지를 서울 도심 한복판에서 즐길 수 있도록 특별한 기회를 마련했다.

이번 축제의 포문은 양일 모두 오후 3시 전 출연진이 다 함께 어우러지는 흥겨운 ‘길놀이’로 연다.

먼저, 축제 첫날인 25일에는 ▷부산 동래지역 특유의 여유와 멋이 깃든 ‘동래야류(국가무형유산 제18호)’ ▷잡귀를 쫓고 복을 부르는 웅장한 사자춤의 정수 ‘북청사자놀음(국가무형유산 제15호)’ ▷경북 지역의 소박하면서도 강인한 숨결이 녹아있는 ‘예천청단놀음(경북무형유산 제42호)’이 차례로 무대에 올라 풍자와 해학이 넘치는 전통 연희를 선보인다.

둘째 날인 26일에는 ▷날카로운 풍자와 화려한 춤사위가 일품인 ‘통영오광대(국가무형유산 제6호)’ ▷서민들의 진솔한 삶의 애환을 담아낸 ‘진주오광대(경남무형유산 제27호)’가 관객의 눈과 귀를 사로잡는다.

축제의 대미는 ‘송파산대놀이(국가무형유산 제49호)’가 장식한다. 250여 년 전 송파장터에서 연희되었던 탈춤으로 서울지역에서 유일하게 전승되어 온 귀중한 문화유산이다. 공연 끝자락에는 관객과 연희자의 경계를 허물고 한데 어우러지는 ‘대동놀이’가 펼쳐진다. 관객 참여형 공연으로 이번 축제의 피날레를 장식할 예정이다.

각 공연은 약 30분씩 진행되며, 남녀노소 누구나 무료로 관람할 수 있다. 본 공연 외에도 축제 기간 오후 1시부터 5시까지 ‘송파산대놀이 탈 만들기’, 윷놀이, 투호, 제기차기 등 온 가족이 함께 즐길 수 있는 전통 민속놀이 체험 프로그램을 운영한다.

송파구 관계자는 “따스한 봄날, 서울놀이마당을 찾아 우리 고유의 전통 탈춤이 뿜어내는 신명나는 기운을 가득 담아 가시길 바란다”며 “ 송파 탈춤 페스티벌에 많이 오셔서 전국 각 지역의 신명 나는 탈춤 공연을 즐기시면서, 옛 조상들의 삶과 해학도 함께 느껴보시길 바란다”고 전했다.