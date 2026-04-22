5월 22일까지 누리집·소통24 등서 온라인 접수 국민 누구나 개인 또는 3인 이하 단체로 참여 가능 최우수 1건 등 5건 선정…7월 중 결과 발표

[헤럴드경제=홍석희 기자] 소상공인시장진흥공단은 4월 20일부터 5월 22일까지 ‘2026년 국민 혁신아이디어 공모전’을 개최한다고 22일 밝혔다.

이번 공모전은 서비스 개선과 ESG 경영에 대한 국민의 창의적인 아이디어를 발굴해 기관 운영에 반영하고, 국민이 체감할 수 있는 혁신 성과와 사회적 가치를 창출하기 위해 마련됐다.

공모 주제는 크게 서비스 개선과 ESG 경영 두 분야다. 서비스 개선 분야는 기존 서비스 개선과 신규 서비스 제안으로 나뉜다. ESG 경영 분야는 친환경 실천, 상생협력, 청렴·윤리경영 관련 아이디어를 받는다.

공단 혁신과 ESG 경영에 관심 있는 국민이라면 누구나 참여할 수 있다. 개인은 물론 3인 이하 단체도 응모 가능하다.

참여 희망자는 소진공 누리집, 행정안전부 소통24, 국민권익위원회 국민생각함 가운데 한 곳을 통해 온라인으로 접수하면 된다.

접수된 아이디어는 혁신성, 실현 가능성, 효과성, 지속가능성, 구체성 등을 기준으로 심사한다. 최종 결과는 7월 중 공단 홈페이지를 통해 발표할 예정이다.

소진공은 심사 결과에 따라 최우수 1건, 우수 1건, 장려 3건 등 총 5건의 우수 아이디어를 선정할 계획이다. 수상자에게는 이사장 상장과 함께 디지털 온누리상품권을 부상으로 수여한다.