[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]수성대 제과제빵커피과가 국내 최대 규모의 제과·제빵 경연대회에서 주요 상을 휩쓸며 전문 인력 양성의 요람임을 다시 한번 입증했다.

21일 수성대에 따르면 제과제빵커피과는 지난 16일부터 19일까지 코엑스에서 열린 ‘한국국제베이커리페어’ 제과·제빵 경연대회에 출전해 금상 2명을 포함, 총 6명의 수상자를 배출하는 쾌거를 이뤘다.

주요 수상 내역은 금상 (농촌진흥청장상)은 유지민(2학년·일반빵 부문), 성채은(2학년·견과 및 쿠키 부문), 은상은 박소현(1학년·마지팬케이크 부문), 동상은 강성보(2학년·일반빵 부문), 김은수(2학년·버터케이크 부문), 이유린(1학년·견과 및 쿠키 부문)을 수상했다.

특히 이번 성과는 1학년 신입생부터 2학년 재학생까지 고르게 수상 명단에 이름을 올려 학과의 체계적인 실기 교육 커리큘럼이 학년과 관계없이 상향 평준화돼 있음을 보여줬다.

대회 참가와 더불어 수성대는 지난 16일과 17일 양일간 학생들의 현장 감각을 극대화하기 위한 ‘우수기업 탐방 및 현장 견학’ 프로그램을 진행했다.

학생들은 대회장인 서울 코엑스를 방문해 글로벌 베이커리 트렌드와 최신 기술을 직접 체험한 데 이어 17일에는 대한민국 대표 빵집으로 꼽히는 대전 ‘성심당’을 찾았다.

이곳에서 학생들은 현장 견학과 함께 성심당 관계자의 특별 강연을 청취하며 성공적인 운영 노하우와 베이커리 전문가로서 갖춰야 할 장인 정신을 배웠다.

김숙영 제과제빵커피과 학과장은 “국내 최고 권위의 대회에서 실력을 입증한 학생들이 자랑스럽다”며 “앞으로도 성심당 탐방과 같은 실무 중심의 프로그램과 명사 특강을 지속적으로 마련해 산업 현장에서 즉각 역량을 발휘할 수 있는 인재를 키우는 데 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.