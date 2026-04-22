- 양자보안부터 제로트러스트, 피싱방어까지 총 망라

- 김승주 교수, 김홍선 고문 기조연설, 옥타·티오리 등 글로벌 파트너 총 출동

- 5월13일 여의도 FKI타워 그랜드 볼룸에서 진행

아톤(대표이사 우길수)은 오는 5월13일 여의도 FKI타워 그랜드볼룸에서 ‘아톤 시큐리티 서밋 2026)’을 개최한다고 22일 밝혔다.

이번 행사는 아톤이 단독 주관하는 첫 대규모 보안 컨퍼런스로, 은행·증권사 등 금융권과 엔터프라이즈·디지털네이티브 기업의 CISO, 보안 실무자 300명을 초청해 진행된다. 부제는 ‘Secure by Action(실행하는 보안, 실현하는 전략)’으로, 기업이 지금 당장 실행할 수 있는 보안 전략을 제시한다.

아톤이 이번 서밋을 기획한 배경에는 최근 보안 환경의 급격한 변화가 있다. 지난해 통신사·플랫폼·금융사·공공기관이 잇따라 해킹 피해를 입었고, AI를 활용한 공격은 그 속도와 정밀도가 사람의 대응 능력을 넘어서기 시작했다. 정부 역시 범부처 정보보호 종합대책 발표, 국가망보안체계(N2SF) 도입, 양자내성암호(PQC) 전환 의무화 등 규제 환경을 빠르게 재편하고 있다.

이번 서밋에는 국내 보안 업계를 대표하는 전문가들이 연사로 나서 보안의 본질인 ‘실행’에 집중해, 현장에서 바로 적용 가능한 전략과 사례를 공유한다.

기조연설에는 고려대학교 정보보호대학원 김승주 교수와 전 안랩 대표이사인 김홍선 김앤장 고문이 나선다. 아톤 내부 연사진이 PQC 기반 통합 인증 체계, 클라우드 보안, 보이스피싱 대응 전략을 다루며 글로벌 보안 기업인 옥타, 클라우드페어, 센티넬원, 티오리 등에서 실전 보안 사례와 대응 전략을 발표한다.

이번 서밋은 아톤이 종합 보안 기업으로서의 비전을 공개하는 자리이기도 하다. 아톤은 지난 26년 간 금융·핀테크 분야에서 인증·보안 솔루션을 제공해왔으며, 최근 클라우드 보안 시장에 본격 진출해 사업 영역을 확장하고 있다. 행사장에서는 전시 부스도 운영하며 아톤 및 파트너사의 보안 솔루션을 직접 체험할 수 있다.

아톤 관계자는 “현란한 기술 키워드가 넘쳐나는 시대에, 기업이 실제로 실행할 수 있는 보안 전략을 제시하는 것이 이번 서밋의 핵심 목표”라며 “금융권을 비롯한 국내 주요 산업의 보안 리더들이 한자리에 모여 보안의 본질을 함께 논의하는 장이 될 것”이라고 말했다.

‘아톤 시큐리티 서밋 2026’의 사전등록은 아톤 공식 홈페이지를 통해 가능하며, 보안 관련 실무자 및 의사결정권자를 대상으로 사전 검토를 거쳐 참석이 확정된다.