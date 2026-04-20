KB금융그룹(회장 양종희·사진)은 20일 장애인의 날을 맞아 장애인 고용 확대를 통해 채용 다양성을 높여 포용금융을 실천하겠다고 밝혔다. 우선 KB국민은행은 2022년 한국장애인고용공단과 협약을 체결한 이후 매년 30명 이상의 신규 채용을 이어오고 있으며 올해도 신입 채용을 확대할 예정이다. 특히 올해는 장애인 청년 인재의 경쟁력 강화를지원하는 정기 기업체험 프로그램과 인턴십 채용 도입을 새롭게 추진한다.

KB손해보험도 올해 장애인 전용 직무 11개를 신규 발굴해 채용을 확대할 계획이다. 직무 맞춤형 현업 배치전략을 통해 단순 사무 보조업무가 아닌 사회공헌 사업 기획, 전략수립 지원 등까지 업무 영역을 확장하고 장애인 인력의 업무 만족도를 높여 선진형 고용 모델을 정립하는 것을 목표로 한다.

KB증권은 사내업무 고용 외에도 장애인고용공단과 협업하는 ‘섬섬옥수’ 운영을 통한 고용을 진행 중이다. 섬섬옥수는 공단에서 교육과정을 이수한 장애인이 철도 이용객에게 네일케어 무료서비스를 제공하는 공익형 매장으로 전국적으로 12곳이 운영 중이다.

KB금융은 직접 고용 외에도 발달장애인 표준사업장인 ‘브라보비버’를 통해 지분투자형 간접 고용을 확대해 오고 있다. 은행·증권·캐피탈이 참여해 작년 말 기준 총 48명의 간접 고용성과를 달성했다. 올해는 KB자산운용까지 참여해 지역 기반 장애인 일자리 창출을 강화할 계획이다. 김은희 기자