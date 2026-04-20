[헤럴드경제=나은정 기자] 연 매출 1000억원을 달성한 패션 브랜드 ‘마뗑킴’ 창립자 김다인 다이닛 대표의 성공 스토리가 공개됐다.

지난 19일 방송된 KBS 2TV 예능 ‘사장님 귀는 당나귀 귀’에서 김 대표는 고졸 출신의 비전공자로서 패션계에 뛰어들어 1000억 신화를 일구고 새 브랜드를 론칭하기까지 혹독했던 시련을 떠올리며 눈물을 보였다.

김 대표는 “23살 때부터 일을 시작했다”며 동대문 사입으로 의류 사업을 시작한 과거를 떠올렸다. 그는 “처음에는 단돈 6만 원을 들고 아무것도 모르는 상태로 갔다. 시장에서 ‘여기가 백화점인 줄 아느냐’는 말을 들으며 욕도 많이 먹었다”고 당시를 회상했다.

점퍼 두 벌을 사입해 첫 도전에 나섰지만 판매가 부진해 결국 가진 돈을 모두 잃었다는 그는 “돈이 한 푼도 없어서 첫차가 다닐 때까지 24시간 카페에 앉아 ‘성공하겠다’고 적었다”고 털어놨다.

이후 김 대표는 어머니에게 빌린 30만원으로 재기에 나섰다. 김 대표는 “그 돈으로 다시 시작했고, 이후 단 한 번도 손을 벌린 적 없다”며 “제가 마무리할 때 매출이 1000억 정도였다”고 밝혀 놀라움을 안겼다. 당시 코트 두 벌을 판매해 완판시키며 사업의 발판을 마련한 그는 이후 MZ들이 사랑하는 브랜드 마뗑킴을 창립해 연 매출 1000억원을 기록하고 지난 2023년 대표직에서 물러났다.

2024년 두 번째 브랜드 ‘다이닛’을 론칭해 2년 만에 매출 100억원을 달성한 김 대표는 대학 시절 의상 전공을 했냐는 질문에 “대학교도 안 나왔다”고 답했다. 이어 ‘어린 나이에 큰 매출을 거둔 회사를 하게 된 자기만의 길이 있었냐’는 질문에 비전공자로서 겪어야 했던 어려움과 압박을 떠올리며 눈물을 보였다.

한편 이날 방송에서는 김 대표가 거주하는 서울 성동구 성수동의 고급 아파트도 공개됐다. 해당 아파트는 축구선수 손흥민, 방탄소년단, 태연, 김재중 등 다수의 유명 연예인들이 살고 있는 곳으로 알려져 있다.

2년 전 이 아파트를 매입했다는 김 대표는 자신에게도 해당 아파트가 “꿈같은 집이었다”고 밝혔다. 시세가 60억원 수준으로 알려진 그의 56평형 한강 뷰 아파트에는 세트당 1000만원에 달하는 의자 등 럭셔리한 인테리어로도 시선을 끌었다.

김 대표는 “겉으로는 멋있어 보이지만 뒤에서는 너무 어렵고 힘들다”며 “패션 트렌드가 빠르게 바뀌기 때문에 그 흐름을 따라가는 것이 가장 어렵다”고 말했다. 그러면서 두 번째 브랜드를 론칭한 이유에 대해 “스스로 거품이 생긴 건 아닌지 경계했다. 초심으로 돌아가 다시 도전하고 싶었다”면서 “앞으로 K-패션을 이끄는 선두주자가 되고 싶다”며 포부를 드러냈다.