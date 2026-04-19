[헤럴드경제=김보영 기자] SK하이닉스 임직원 성과급이 수억원에 이를 것으로 예상되는 가운데, 온라인에서에서 이를 “전국민과 나눠야 한다” 주장이 제기돼 갑론을박이 일고 있다.

지난 18일 직장인 익명 커뮤니티 ‘블라인드’에서 공무원으로 확인된 이용자는 “하이닉스 성과급은 왜 하이닉스만 받느냐”는 제목의 글을 게시했다. 블라인드는 재직 중인 회사를 사내 이메일로 인증해야만 가입할 수 있는 소셜 플랫폼이다.

그는 “과거 SK하이닉스가 경영 위기일 때 산업은행을 통해 국민 세금(국세)이 투입되어 부활했으므로 그 결실인 성과급 또한 전 국민이 나눠 가져야 마땅하다”고 주장했다.

신용보증재단 재직 중으로 표시된 이용자 역시 “대기업이 혼자 이뤘나 국민이 같이 이뤘지. 내수 경제에 맞게, 부동산에 안 흘러가게 (지역화폐로 성과급을 지급하자)”고 말했다.

이러한 의견은 반도체 산업이 정부 지원을 바탕으로 성장했다는 인식에서 비롯된 것으로 보인다.

실제로 정부는 공장 건설에 필요한 도로·전력·용수 등 기반 시설을 지원해 왔고, 2023년에는 ‘K-칩스법’을 통해 연구개발과 시설 투자에 대해 최대 20% 세액공제를 제공했다. 또 산업은행은 업황이 부진했던 시기 SK하이닉스에 저금리 대출을 지원하기도 했다.

다만 해당 게시글에는 비판적인 반응이 주를 이뤘다. “성과를 공유하고 싶다면 주주가 되거나 입사를 해라, “기업이 벌어들인 이익을 외부와 나누라는 요구는 과도하다”라는 반응이 속출했다. ‘사유재산권 침해’와 ‘시장 논리 훼손’이라는 지적도 적지 않았다.

올해 AI 업계 호황으로 반도체 업계의 성과급 규모는 사상 최대 수준이 될 것으로 예상된다. 특히 SK하이닉스의 영업이익은 약 250조원으로 전망되고 있어, 내년에 지급될 성과급은 약 25조원으로 추정된다. 이를 기준으로 계산하면 내년 초 성과급은 1인당 평균 7억2800만원 수준으로 추산된다.