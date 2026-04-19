재보선 출마의향 밝힌 김용 전 부원장도 동행

[헤럴드경제=양대근 기자] 정청래 더불어민주당 정청래 대표는 19일 경기 성남시의 전통시장을 찾아 추미애 경기도지사 후보와 김병욱 성남시장 후보 지원 유세에 나섰다.

정 대표는 이날 후보들과 함께 모란 민속5일장을 찾아 “이재명 대통령이 취임하고 나서 주식도 올라가고 뉴스도 보고 싶고 얼굴에 웃음꽃도 피고 있지 않나”며 “이 대통령께서 계속 일을 잘하시려면 이번 지방선거를 어디가 이겨야 하나”라고 강조했다.

추·김 후보에 대해서는 “가장 빠른 속도로, 가장 민주적인 절차로 뽑힌 가장 경쟁력 있는 후보”라고 치켜세웠다.

또 정치권에서 민주당 우세 전망이 이어지는 것을 의식한 듯 “마치 다 된 밥인 것처럼 국민들 눈살 찌푸리게 언행하고 국민들을 화나게 하면 되겠나”라며 “항상 낮고 겸손한 자세로 국민 마음속으로 들어야 한다”고 당부했다.

후보들은 이 대통령의 뜻을 행정으로 뒷받침하겠다는 의지를 피력했다. 추 후보는 “도지사와 시장과 대통령이 ‘원 팀’으로 당과 함께 똘똘 뭉쳐 빠른 속도로 민생 처방전을 가져오겠다”며 “민주주의와 민생을 함께 지키는 지방선거가 되도록 하겠다”고 약속했다.

김 후보는 “(이 대통령은) 도축장으로 가득 찬 모란시장을 상인들과 협의해 현대화 시장으로 만들었다. 지금은 5일마다 전국 방방곡곡에서 이곳 모란장을 찾고 있다”며 “이재명식 실용 정치, 실용 행정을 잘 이어받아 김병욱이 반드시 해내겠다”고 목소리를 높였다.

정 대표는 유세 도중 두 후보의 이름으로 삼행시를 지으며 지지를 호소하기도 했다.

이날 방문에는 민주당의 김태년·이수진 의원을 비롯해 경기 지역 국회의원 재·보궐선거 후보로 하마평에 오르내리는 김용 전 민주연구원 부원장 등이 함께했다.

김 전 부원장은 최근 재보선 출마 의지를 공식적으로 밝히며 “경기도에서 활동하고 있어 경기도로 (지역구가) 선정됐으면 좋겠다”고 말한 바 있다.